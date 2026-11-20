Questo matrimonio s’ha da fare! E alla fine è approdato in porto quello tra Torqeedo, azienda pioniera della propulsione elettrica nella nautica, e il colosso globale Yamaha Motor. La multinazionale giapponese continua a sviluppare anche proprie soluzioni elettriche, ma concede sempre più spazio al marchio tedesco, nato e cresciuto nell’elettrico. La dimostrazione più evidente arriva dal debutto di due nuovi prodotti: la batteria Power 3 e il fuoribordo Cruise 12.0 Tiller, presentati con una strategia di comunicazione congiunta all’interno dello stesso stand al Metstrade di Amsterdam. Un segnale concreto di integrazione tra le due realtà.

Torqeedo amplia la gamma

Al Salone Nautico di Genova abbiamo visto diversi piccoli natanti impiegati per le prove in mare equipaggiati con fuoribordo Torqeedo. Un altro segnale dell’apertura di Yamaha verso l’elettrico e la conferma di come Yamaha stia puntando sempre più sul ruolo del brand che innova e arricchisce il catalogo. Lo spiega Heiko Vietmeier, il CEO di Torqeedo. «Con la Power 3 e il Cruise 12.0 Tiller ampliamo il nostro portafoglio rispondendo direttamente alla domanda del mercato, offrendo ai diportisti ancora più possibilità di scelta in base all’imbarcazione e alle modalità di utilizzo».

L’offerta non si limita al motore. «La nostra forza risiede nel sistema completo: motore, batteria e app lavorano insieme in modo perfettamente integrato, garantendo un’esperienza di navigazione semplice e affidabile fin dal primo utilizzo e scalabile su diverse classi di potenza». Queste sono le parole di Martin Hammer, Vice President Product Strategy & Program Management di Torqeedo.

Power 3, batteria da 3 kWh in 21 chili

Con la Power 3, Torqeedo offre una batteria compatta, leggera e con una buona capacità, parliamo di 3 kWh, e un peso di 21 chili. Power 3 è destinata all’abbinamento con il Cruise 3.0 (48 V). Due batterie Power 3 collegate in parallelo possono alimentare il Cruise 6.0 (48 V) oppure incrementare significativamente l’autonomia, senza necessità di fusibili esterni. La Power 3 è impermeabile e resistente all’acqua salata.

La comunicazione con il motore avviene tramite TorqLink: stato di carica complessivo, dati di sistema e aggiornamenti firmware sono accessibili sia dal display sia tramite l’app TorqView. La commercializzazione della Power 3 inizierà in primavera, con una distribuzione progressiva nei vari mercati.

Cruise 12.0 Tiller: arriva a 12 kW che equivalgono a 25 CV

Con il Cruise 12.0 Tiller, Torqeedo introduce una nuova versione a barra del timone all’interno della famiglia Cruise. Il motore sviluppa una potenza di 12 kW, equivalente alla spinta di un fuoribordo endotermico da circa 25 cavalli. L’alimentazione è affidata da due a dieci batterie Power 48, a seconda del fabbisogno energetico e dell’autonomia richiesta.

Con la barra timone TorqLink dotata di display a colori, motore e batterie scambiano dati in tempo reale. Lo stato di carica e tutti i parametri principali sono sempre disponibili sul display e sull’app TorqView. Gli aggiornamenti software possono essere installati direttamente tramite l’applicazione. Premendo un pulsante è possibile attivare la modalità Harbour Mode, che offre una gestione particolarmente sensibile dell’acceleratore per facilitare le manovre negli spazi ristretti, come all’interno di un porto turistico. Il motore può inoltre essere sollevato o abbassato facilmente durante gli ormeggi o la navigazione in acque basse. L’arrivo sul mercato europeo e statunitense è previsto per la metà del 2027.

Gestire l’elettrico con il digitale: più connettività e controllo

Con i nuovi TorqLink Gateways, Torqeedo permette l’integrazione dei sistemi di propulsione con piattaforme di gestione delle imbarcazioni e delle flotte. I gateway permettono di visualizzare dati di sistema su dispositivi di terze parti compatibili, monitorare da remoto intere flotte e controllare le imbarcazioni a distanza.

Si sta investendo sulle emissioni zero e in una nota il gruppo globale sottolinea che «Dal mese di aprile 2024, Torqeedo fa parte del Yamaha Motor Group e, nel ruolo di Global Marine Electrification Center (GMEC), svolge un ruolo centrale nell’attuazione della strategia Marine CASE di Yamaha». Insomma «Le due aziende collaborano per accelerare l’elettrificazione della nautica e favorire la transizione verso una navigazione più sostenibile». Infine Jennifer Kuhle, Director Global Marketing & Communication di Torqeedo. «Come Global Marine Electrification Center del Gruppo, Torqeedo rappresenta il punto di riferimento per le competenze nella propulsione elettrica marina, unendo oltre vent’anni di innovazione alla dimensione globale di Yamaha, alla sua eccellenza ingegneristica e alla sua rete internazionale». Chiaro il messaggio:il spaer fare elettrico di Torqeedo può beneficiare della rete e della struttura globale di Yamaha.

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