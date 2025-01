Tornare indietro dall’elettrico? Mai…Ci scrive Rossella, da Bari. In famiglia è alla terza EV: prima una Kona (poi rubata), poi una Smart e ora una Volvo EX30.

di Rossella Grandolfo

“Vorrei fornire il mio contributo a un dibattito purtroppo falsato da un’evidente ostilità nei confronti dell’auto elettrica. Ostilità troppo accanita perchè non si possa sospettare che sia alimentata da precisi interessi. Dal 2021 io e mio marito possediamo soltanto elettriche: la prima è stata una Hyundai Kona, quindi una Smart (che tuttora abbiamo), ora una Volvo EX30, acquistata dopo che, purtroppo, mi è stata rubata la Kona“.

Siamo alla terza elettrica, una (la Kona) l’hanno rubata, abbiamo una Smart e una Volvo EX30

“In questi 3 anni e mezzo non abbiamo mai riscontrato problemi che ci facessero pentire della nostra scelta. Anzi, siamo sempre più convinti sostenitori di una soluzione all’avanguardia e comoda da diversi punti di vista. Certo, ad aiutarci è il fatto che abbiamo la possibilità di ricaricare a casa, disponendo di un posto auto. Viaggiando spesso (prima con la Hyundai, ora con la Volvo), non abbiamo alcuna difficoltà con la ricarica. Ormai la rete autostradale è dotata di un elevato numero di colonnine veloci, che consentono soste di non più di un quarto d’ora, per viaggiare in tutta tranquillità. Coprendo percorrenze anche lunghe. In città, poi (viviamo a Bari, ma molto spesso ci capita di andare a Roma), le colonnine certo non mancano, grazie ad amministrazioni sempre più attente alla mobilità elettrica. Per quanto riguarda il tipo di guida, senza cambio, e con un sistema digitale molto avanzato, il comfort e la piacevolezza sono imparagonabili rispetto alle auto a motore termico“.

Sui costi girano troppe notizie false. Tornare indietro? Macché, questo è il futuro…

“Quando poi si parla di costi, è bene sapere che la spesa iniziale (ormai non più così elevata come erroneamente si continua a credere), è ampiamente bilanciata dal risparmio sulla manutenzione. A cominciare dal tagliando annuale: si cambia solo il filtro antipolline ed eseguito il check control. Bisogna poi considerare che per i primi 5 anni non paghi il bollo. Senza parlare del risparmio rispetto al costo del carburante, soprattutto caricando l’auto da una presa domestica (secondo la mia esperienza, inferiori del 25/30%). Se poi si installano i pannelli solari, i costi dell’energia si azzerano. E la questione delle batterie, spesso al centro degli strali dei detrattori? Possiamo testimoniare che, anche dopo oltre 60 mila km, non c’è stato alcun calo del rendimento che faccia pensare a necessità di sostituzione a breve termine. Alla luce di tutto questo, senza accennare al grande vantaggio per l’aria che respiriamo nelle città e più in generale per l’ambiente, non torneremo indietro rispetto alla nostra scelta. Convinti, anche alla luce dell’ esperienza, che l’auto elettrica rappresenti il progresso, e il futuro della mobilità“.

Risposta. Sul risparmio che si ha rispetto rispetto alla benzina ricaricando a casa, Rossella è stata fin troppo cauta, siamo ben oltre il 25-30%. Per il resto siamo assolutamente d’accordo sul fatto che i limiti delle auto elettriche, che ci sono, vengono ingigantiti ad arte per interessi ben precisi. E spesso poco trasparenti.

