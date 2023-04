Ritorna Samoter, salone internazionale dedicato alle macchine da cantiere che si tiene alla Fiera di Verona dal 3 al 7 maggio, e con grandi numeri: il settore ha fatturato 3,9 miliardi nel 2022. E sempre più centrale è il tema della sostenibilità.

Ecco la strada per decarbonizzare i cantieri

I numeri diffusi da Samoter confermano le grandi opportunità offerte da questo settore anche per la decarbonizzazione dei cantieri che contribuiscono all’inquinamento atmosferico e acustico in luoghi densamente popolati.

Vediamo i dati economici del 2022. Il fatturato 2022 della produzione nazionale di macchine per costruzioni è pari a circa 3,9 miliardi di euro, con una crescita del 15%

sull’anno precedente. L’export, pari a 3,1 miliardi, mostra un incremento del 9,7% rispetto al 2021. Segno più nel 2022 anche per il mercato delle macchine vendute in Italia, sia di produzione nazionale che estera, che totalizzano 29.613 unità (+16%). Numeri legati al boom delle costruzioni nazionali grazie al superbonus ma non solo visto il grande peso occupato delle esportazioni.

In un mondo che va verso la decarbonizzazione è sempre più rilevante per il futuro di questo settore l’investimento in ricerca per portare sul mercato prodotti, tecnologie e servizi che rispondano alle esigenze di un ambiente urbano più pulito e silenzioso come richiede la normativa nazionale e internazionale su inquinamento atmosferico e acustico.

Si moltiplicano le macchine che lavorano in modalità green e nel nord Europa, all’avanguardia in Norvegia, si sono allestiti i primi cantieri a zero emissioni (leggi qui).

Samoter Lab: la sostenibilità al centro dei cantieri

L’edizione 2023 della rassegna di Veronafiere punta i riflettori sul ruolo chiave che l’industria delle macchine per costruzioni è destinata a giocare nell’ambito della sostenibilità ambientale. Nel concreto ci sono due grandi novità di questa edizione.

Il Padiglione 12 ospita per la prima volta il Samoter Lab, l’area espositiva che riunisce le aziende che propongono soluzioni più innovative, a partire da quelle vincitrici della 24ª edizione dell’Innovation Award di Samoter. Vuol dire conoscere le ultime tecnologie: sensori, dispositivi per telerilevamento, strumenti di diagnostica, droni, mezzi ibridi ed elettrici per lavori in contesto urbano, macchine intelligenti e piattaforme digitali per l’interazione human-to-machine (H2M) e machine-to-machine (M2M), software per la gestione della sicurezza.

Per mostrare in concreto la filosofia del Samoter Lab, l’appuntamento è poi nell’area esterna F con il Cantiere Digitale: uno spazio di 3mila metri quadrati dove macchine e tecnologie completamente automatizzate sono all’opera nella costruzione di un’infrastruttura stradale; l’iniziativa realizzata in collaborazione con “Quelli del movimento terra”.

Vaielettrico e i percorsi elettrici, ibridi e all’idrogeno

Saremo presenti anche noi di Vaielettrico. Appuntamento mercoledì 3 maggio dalle 15,30 alle 17 (Sala formazione Samoter Lab – Padiglione 12) con la tavola rotonda dedicata a “Le macchine da cantiere attaccano la spina. Idrogeno, ibrido e elettrico. Tre soluzioni per decarbonizzare il movimento terra”. Partecipano i costruttori (Tesmec, Komatsu, Jcb), i produttori di attachments (Ghedini Attachments) e i rappresentanti della componentistica made in Italy con Flash Battery e Bonfiglioli Group. Moderano i giornalisti Massimo Degli Esposti e Gian Basilio Nieddu. Un evento per esplorare tutte le potenzialità offerte dalle tecnologie che puntano alla riduzione delle emissioni.

Il 4 maggio (16/17,30 plenaria Samoter Lab – Padiglione 12) nuovo e originalissimo appuntamento con Vaielettrico: “Ecco il cantiere (virtuale) a impatto zero. Prove tecniche di sostenibilità con un progetto a emissioni zero dallo scavo al ripristino” dove si simulerà in presenza, seppure in modo virtuale, la dinamica di un cantiere con macchine a zero emissioni. Sono protagonisti i costruttori Tesmec, Komatsu, volvo Truck del Gruppo AB Volvo ed E-Gap ciascuno con macchine dedicate full electric, coordinate da Site Spa in un progetto virtuale ma assolutamente realistico. Modera il cofondatore di Vaielettrico Massimo Degli Esposti.

Un appuntamento mondiale e c’è anche Asphaltica

La tappa di Samoter ha una rilevanza mondiale. Parlano i numeri: sono 106 i top buyer esteri selezionati, invitati e ospitati grazie agli investimenti di Veronafiere in collaborazione con ICE-Agenzia. Maggiori informazioni e il programma completo degli eventi al link.

In contemporanea a Samoter e sempre alla Fiera di Verona si terrà Asphaltica con oltre 80 espositori che metteranno in mostra macchine stradali, tecnologie e soluzioni per pavimentazioni stradali sicure e a basso impatto ambientale; più di 30 tra convegni, workshop e approfondimenti e un’area esterna in cui sono esposte macchine e impianti e si terranno dimostrazioni.

