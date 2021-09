Torna “Piazza Pulita”: riparlerà dei viaggi in auto elettrica?

Vaielettrico per primo ha dimostrato a Corrado Formigli che si può andare da Roma a Reggio Calabria in auto elettrica in meno di dieci ore (non in 52 come ha sostenuto il conduttore di La7 nella trasmissione “Piazza pulita” di giovedì scorso). Il tutto è documentato nel video che potete vedere qui sotto. Ma ora è partita una vera e propria “grande corsa” a replicare lo stesso viaggio, con ogni sorta di veicolo a batteria.

Comincia oggi il deputato del Movimento Cinque Stelle Giuseppe Chiazzese, membro della Commissione Attività produttive, Commercio e Turismo della Camera ed ex membro di quella Trasporti, in compagnia del collega M5S Luca Sut.

Poi sarà la volta del “Challange elettrico Bentornati al Sud“, nel week end 22-23-24 ottobre, lanciato da vari promotori sotto l’ hastag #eviaggiobene di MOTUS-E.

PCC registra le performances e stila la classifica del Roma-Reggio Calabria

Infine, l’amico Leonardo Spacone, protagonista con Aldo Caramadre del nostro test, lo scorso week end,ha aperto una pagina dal titolo Power Race nel suo sito Power Cruise Control. Ogni utente potrà documentare tempi e modalità del suo viaggio elettrico Roma-Reggio Calabria in una classifica che verrà costantemente aggiornata. Spacone sta poi implementando un sistema di log che consenta ai titolari del navigatore PCC di certificare la prova attraverso un codice utente.

I Deputati Chiazzese e Sut (M5S) oggi replicano in diretta il nostro viaggio

L’Onorevole Chiazzese ha ideato la performance odierna chiedendo alla trasmissione “Piazza Pulita” di prenderne atto, con un collegamento in diretta già nella puntata di domani sera. Ma pare che non abbia avuto risposta. Chiazzese e Sut, comunque, documenteranno in tempo reale il loro viaggio. Potrà essere seguito sui social di Chiazzese (Facebook, Twitter, e Instagram) e dovrebbe essere seguito da una petizione in favore della mobilità elettrica.

Anche molti lettori di Vaielettrico ci dicono di aver inviato mail e sollecitazioni alla redazione di La7 chiedendo un ritorno sull’argomento in termini di maggior realismo. Non ci risulta che abbiano ricevuto udienza.

Nasce Bentornati al Sud, challange elettrico per testare l’infrastruttura

L’idea del Challange elettrico Bentornati al Sud, mira a coinvolgere quest’anno una mezza dozzina di automobilisti elettrici, che viaggeranno in formazione sui 700 km della Roma-Reggio Calabria. Nelle intenzioni degli organizzatori dovrebbe ripetersi ogni anno, scegliendo altri percorsi simili, sempre in Meridione.

L’obiettivo è dare una rappresentazione realistica della situazione delle infrastrutture, anche in un’area del Paese sicuramente meno privilegiata. Senza voler polemizzare e senza nascondere i problemi reali che ancora incontra un automobilista elettrico sui percorsi più lunghi. Il quale sicuramente avrà l’esigenza di pianificare il viaggio per evitare brutte sorprese, senza per questo dover rinunciare a farlo.

—Chi fra i nostri lettori volesse cimentarsi sul medesimo percorso Roma-Reggio Calabria in auto elettrica può poi inviare a info@vaielettrico.it. la documentazione scritta, fotografica o video. Noi come sempre ci impegnamo a pubblicarla qui.

