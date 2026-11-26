Torna la Suzuki Ignis, ma con un’identità del tutto nuova. Derivata dalla kei-car giapponese e-Sky, arriverà sui mercati europei in versione esclusivamente elettrica nell’estate 2027. Le prime sui prezzi indicano una soglia di partenza intorno ai 20.000 euro.

Il ritorno della piccola Suzuki segna un passaggio interessante nella strategia del costruttore giapponese, che punta a farsi spazio nel segmento delle auto elettriche compatte per la città, che in Europa si fa sempre più competitivo.

Torna la Suzuki Ignis, più piccola in stile kei-car

Non si tratta semplicemente della trasformazione elettrica della precedente generazione Ignis. La nuova vettura nasce infatti su una piattaforma specifica per EV e adotta dimensioni ancora più contenute.

La nuova Ignis deriva direttamente dalla piccola e-Sky sviluppata da Suzuki per il florido mercato delle kei-car giapponesi. Le due vetture condividono la piattaforma HEARTECT-e, il motore e la batteria.

La versione destinata ai mercati internazionali è però leggermente più grande e presenta alcuni elementi stilistici specifici, tra cui paraurti e passaruota maggiormente caratterizzati.

Con le sue nuove dimensioni ridotte, appena 3.5 metri di lunghezza, la nuova Ignis è più corta di 13 cm. rispetto alla precedente generazione a benzina. Il passo è di 2.460 mm e il diametro di sterzata particolarmente contenuto (circa 9 metri). Numeri che la collocano tra le proposte più compatte del panorama elettrico europeo.

Motore 90 CV, batteria LFP, autonomia 250 km

Il sistema di propulsione comprende un motore elettrico da 67 kW (circa 91 CV) per 133 Nm di coppia. La trazione è anteriore e l’energia arriva da una batteria LFP da 26 kWh, installata nel pianale.

Suzuki non ha ancora comunicato l’autonomia omologata della versione europea. Le prime stime indicano un range intorno ai 200 km, valore che resta però da verificare. Un buon riferimento arriva dalla e-Sky giapponese, che dichiara fino a 310 km nel ciclo WLTC. Dovremmo essere sui 250 km nel ciclo WLTP preso a riferimento in Europa.

Quattro posti, con guida one-pedal

Tra le soluzioni tecniche annunciate figurano la frenata rigenerativa e una modalità di guida one-pedal, denominata Easy Operation Pedal, che permette di gestire accelerazione e rallentamento attraverso il solo pedale dell’acceleratore, fino all’arresto del veicolo.

Le informazioni diffuse sulla configurazione europea indicano una potenza di ricarica in corrente alternata fino a 7,4 kW e in corrente continua fino a 50 kW. In quest’ultimo caso, il passaggio dal 10 all’80% richiederebbe circa mezz’ora.

L’abitacolo propone quattro posti, una plancia con strumentazione digitale e schermo centrale da 10 pollici. La disposizione degli interni punta sulla semplicità e lo sfruttamento dello spazio disponibile, senza soluzioni particolarmente elaborate.

Torna la Suzuki Ignis: prezzo entro i 20 mila euro

Il debutto europeo della Ignis elettrica è previsto per l’estate 2027. Resta da capire quale sarà il prezzo effettivo: le prime indicazioni parlano di una cifra entro i 20.000 euro, quindi in linea con alcune “rivali” di segmento che avanzano, come la Renault Twingo E-Tech o la rinnovata BYD Dolphin Surf.