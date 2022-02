Torna la piccola VW e-Up, per ora in una versione (Style Plus) già in vendita in Germania e presto anche in Italia. La produzione è ripresa dopo un lungo stop.

Torna la piccola VW: in Germania a 26.895 euro

La Volkswagen ha voluto resettare tutto. La produzione, a scartamento ridotto, non teneva dietro agli ordini e i tempi di consegna erano arrivati a 16 mesi. In alcuni mercati, tra cui il nostro, di fatto la e-Up a lungo non è stata ordinabile, nonostante una discreta richiesta- Ad oggi, in tutto il mondo, ne sono stati venduti oltre 80.000 pezzi. La versione Style Plus in Germania costa 26.895 euro, prezzo da arrotondare (all’insù) in Italia a causa del maggior carico fiscale. I dati tecnici non cambiano: motore da 61 kW/83 CV, autonomia fino a a 258 km, coppia massima 210 Nm e consumo medio di 12,7 kWh/100 km. La batterie da 32,2 kWh netti si ricarica anche nelle colonnine in corrente continua, accettando fino 40 kW. In un’ora riporti la batteria all’80%. Se invece usi le colonnine in alternata, si rifornisce a 7.2 kW e servono quattro ore.

Deve reggere fino al 2025, poi spazio a ID.Life

Avendo scarsità di prodotto, la Volkswagen nel 2021 ha preferito concentrare le consegne sul mercato tedesco. Dove la e-Up si è piazzata 2° tra le EV con 30.800 consegne. Meglio ha fatto solo la Tesla Model 3. In Italia, invece, le e-Up immatricolate sono state appena 2.247 (9° posto assoluto). Nei piani della Volkswagen, questo modello deve coprire la fascia di mercato delle citycar a emissioni zero fino al 2025, per poi uscire di scena. Fra tre anni, infatti, è previsto l’arrivo di una nuova famiglia di piccole elettriche, tra cui la cui ID.Life, un mini-Suv da 400 km di autonomia. Già mostrata come concept sul finire dell’estate, la ID.Life dovrà avere prezzi compreso tra 20 e 25 mila euro, con motori fino a 234 Cv e una digitalizzazione spinta. E materiali riciclati sia dentro che fuori.