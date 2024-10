Torna la 600 Abarth (elettrica)

Torna la 600 Abarth, l’Abarth più potente di sempre: motore elettrico da 280 Cv (207 kW), velocità massima di 200 km/h e accelerazione da 0 a 100 in 5,85″.

È un ritorno alle origini e, allo stesso tempo, un tuffo nel futuro: la nuova Abarth si presenta con un motore elettrico testato sul banco di prova della Formula E. Con il differenziale a slittamento limitato Torsen di JTEKT, freni sportivi, pneumatici derivati dalle corse, e un sistema di raffreddamento della batteria che ne migliora la performance. Sarà disponibile in due versioni: l’Abarth 600e Turismo (240 CV, 175 kW) e la Scorpionissima, in edizione limitata (280 CV, 207 kW). Quest’ultima diisponibile in soli 1.949 esemplari e in due colorazioni. La Scorpionissima accelera da 0 a 100 in 5,85 secondi, metre la Turismo impiega circa 6,24 secondi. La Abarth assicura che “sono veloci e reattive su ogni terreno. In più, per assicurare maggiore potenza, questa auto ‘mostruosa’ è fornita di 345 Nm di coppia e può raggiungere la velocità massima limitata di 200 km orari con un’autonomia fino a 334 Km“.

Tre modalità di guida : Turismo, Scorpion Street, Scorpiom Track

Entrambe le versioni sono dotate di tre modalità di guida. 1) La modalità Turismo offre 110 kW di potenza per la 600e Turismo e 140 kW per la Scorpionissima. Abbinati a 300 Nm di coppia e a una velocità massima di 150 km/h. Questa configurazione offre anche una taratura sportiva del pedale dell’acceleratore e dello sterzo e una calibrazione standard ESP. 2) La Scorpion Street, seconda modelità di guida, in aggiunta a queste caratteristiche, è dotata di 150 kW di potenza per la versione Turismo e di 170 kW per la Scorpionissima. Con 345 Nm di coppia, per una velocità massima 180 km/h 3) La Scorpion Track, terza modeltà, include calibrazione aggressiva del pedale dell’acceleratore e sportiva dello sterzo. Oltre a settaggi ESP che garantiscono un maggiore divertimento alla guida. Con velocità massima di 200 km/h, 345 Nm di coppia e una potenza massima di 207 kW (280cv) per l’Abarth 600e Scorpionissima e 175 Kw (240cv) per la Turismo. Apertura ordini dal 29 ottobre.