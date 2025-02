Torna il Salone di Venezia (29 maggio/2 giugno), focus su elettrico

Vuoi leggere questo articolo senza pubblicità? Entra qui e abbonati a Vaielettrico Premium

Il Salone Nautico di Venezia taglia il traguardo della sesta edizione, dal 29 maggio al 2 giugno, sempre curato da Vela Spa per conto del Comune di Venezia, in collaborazione con la Marina Militare Italiana.

Al Salone focus sulla propulsione elettrica e ibrida

Venezia è sempre stato un appuntamento ricco di prodotti sotto il segno della sostenibilità. Anche per questa edizione si avrà un focus particolare su propulsioni elettriche o ibride per barche dai 6 ai 50 metri, con molte novità.

Come sottolineano gli organizzatori della nota di lancio della manifestazione. «Il Salone conferma così il suo ruolo di catalizzatore per la transizione verso una nautica sostenibile, ospitando imbarcazioni sempre più affidabili e tecnologicamente avanzate».

Spazio anche a soluzioni all’idrogeno con la presenza di aziende leader nella produzione e distribuzione di idrogeno.

Il progetto Almax di Sanlorenzo tra metanolo e idrogeno

La nautica vede la possibilità di elettrificare completamente numerose tipologie di barche con usi specifici. Ma non tutte possono navigare esclusivamente a batteria.

Ci sono percorsi alternativi. Come quello battuto da Sanlorenzo come spiega Massimo Perotti, executive chairman Sanlorenzo. «Saremo presenti con il 50Steel Almax, il primo superyacht al mondo dotato di un sistema Reformer Fuel cell, in grado di trasformare il metanolo verde in idrogeno e successivamente in energia elettrica per alimentare tutti gli apparati di hôtellerie».

Almax è il preludio di un nuovo progetto, «il 50 X-Space a propulsione bi-fuel, sviluppato in collaborazione con MAN che utilizza metanolo verde e che mira a ridurre le emissioni durante la navigazione fino al 70%».

Ferretti Group come ha sottolineato Alberto Galassi, Ceo del gruppo presenterà qui, «in anteprima mondiale, due barche: Pershing GTX70 e Ferretti Yachts 940. Il Salone di Venezia è il nostro posto del cuore, qui stiamo tutti benissimo: noi, le nostre barche, i nostri clienti, i nostri amici».

Il sostegno politico al Salone che sarà protagonista anche all’ Expo di Osaka

«Il Salone Nautico di Venezia rappresenta un evento di straordinaria rilevanza per il settore della nautica e un’opportunità̀ unica per rafforzare il dialogo e la collaborazione».

Parole del sindaco di Venezia Luigi Brugnaro che chiude con «il Salone è diventato molto più di una vetrina espositiva, è un laboratorio di idee».

Novità internazionali. «Il Salone di Venezia è uno dei protagonisti della prossima Expo 2025 Osaka con un evento dedicato all’interno del calendario delle attività del Padiglione Italia – ha dichiarato l’Ambasciatore Mario Vattani – Un partner per promuovere l’alta tecnologia e l’innovazione della nostra ingegneristica e della cantieristica navale italiana».

Fabrizio D’Oria, direttore operativo di Vela spa e del Salone Nautico Venezia: «Il coinvolgimento attivo di espositori, sponsor e partner è cruciale per costruire un evento che non sia solo una vetrina espositiva, ma anche un vero e proprio hub di scambio e crescita economica. Il Salone è un luogo di connessione e una piattaforma strategica per costruire partnership e sviluppare progetti che contribuiscano a valorizzare l’industria nautica, il territorio veneziano e l’ecosistema lagunare».

Al Salone spazio alla vela e al comparto dei rib e day cruiser

Tanto spazio alla vela. Emerge Solaris. «Anche quest’anno Solaris torna al Salone Nautico di Venezia – ha detto il vicepresidente Federico Gambini – A Venezia saremo presenti con i nostri scafi a vela e a motore e, soprattutto, con un’anteprima nazionale: il Solaris 55 che ha debuttato a Düsseldorf e il Solaris 50, vero bestseller del cantiere. Le due barche a motore sono il Solaris Power 40 Open e il 60 Coupé».

Tra i settori in evidenza, il comparto rib e day cruiser, con la presenza di importanti cantieri europei. Un importante ritorno è rappresentato dal Wood Village, ampliato rispetto alle edizioni precedenti. Quest’area celebra l’arte dei maestri d’ascia, con una esposizione di imbarcazioni a motore in legno.

«Lo sviluppo commerciale del Salone passa attraverso una strategia mirata che punta a valorizzare la qualità e la diversità dei servizi offerti, con un’attenzione particolare alle innovazioni tecnologiche e alla sostenibilità ambientale» ha dichiarato Alberto Bozzo, direttore commerciale del Salone Nautico.

Tra i sostenitori del Salone l’Agenzia ICE. Matteo Zoppas, presidente dell’Agenzia: «Nonostante un contesto globale complesso, con esportazioni del settore che tra gennaio e novembre 2024 hanno raggiunto i 7,1 miliardi, registrando un calo dell’11%, l’Italia mantiene la propria leadership mondiale».

Infine la collaborazione della Marina Militare, con il Contrammiraglio Domenico Guglielmi: «Anche per questo sesto appuntamento la Marina Militare è al fianco della città di Venezia per l’organizzazione di questo importante evento». Le dichiarazioni si chiudono con Massimo Zanon, presidente della CCIAA di Venezia Rovigo che sottolinea: «la capacità di coinvolgere un insieme di interessi quanto mai variegato».

– Iscriviti a newsletter e canale YouTube di Vaielettrico –