Torna ECOdolomites, l’Alto Adige in elettrico

Torna ECOdolomites: il mountain rally per veicoli elettrici si terrà venerdì 10 e sabato 11 settembre. Partenza e arrivo a Ortisei, Val Gardena.

Torna ECOdolomites, un rally a chi consuma meno

Lo scorso anno nemmeno il Covid ha fermato il mountain rally elettrico tra le vette Unesco. La 12° edizione è stata pensata come un’intera settimana di divertimento e sensibilizzazione al turismo responsabile. Il corollario alla due-giorni dedicata alla tradizionale Coppa verde. A partire da sabato 4, la ECOdolomites Week lancia la sfida per aggiudicarsi il titolo di ECOdolomites Ambassador. I partecipanti sono invitati a visitare –da soli o con una guida (su prenotazione)- 5 località di grande interesse in fatto di sostenibilità. Una App gratuita ne registrerà il passaggio nei luoghi Respect the Dolomites. Una volta coperte tutte le 5 tappe, darà diritto a ritirare il premio ECOdolomites Set Ambassador e il certificato di ECOdolomites Ambassador. Tra i premiati sarà inoltre sorteggiato il noleggio gratuito di un’auto elettrica (2 giorni consecutivi).

Non solo auto: spazio a tutti i mezzi elettrici

Dopo questo preludio, il 10 e 11 settembre saranno all’insegna del rombo –si fa per dire- dei motori. Da Ortisei la carovana di mezzi elettrici –a quattro, tre e due ruote- si muoverà alla conquista di diversi passi alpini e alla scoperta di paesaggi unici, che è doveroso proteggere. Motociclette, cabine a due posti, cabriolet sportive, auto, autobus… tutti possono partecipare a questo divertente e bellissimo viaggio nel silenzio e senza emissioni di CO2. Sfida e obiettivo: utilizzare meno energia possibile. L’E-trophy ECOdolomites 2021 è aperto a tutti, fino a un massimo di 80 veicoli partecipanti. Le iscrizioni sono possibili sul sito www.ecomove.cc: è sufficiente compilare online l’apposito modulo e, se non si è già soci, associarsi con un contributo annuale di 25 euro. A organizzare settimana e rally è ECOmove, associazione altoatesina per la salvaguardia dell’ambiente, impegnata nella sensibilizzazione alle alternative ai motori a scoppio.

