Torna al diesel dopo 3 BEV e una plug-in. Ecco perchè

“S ono un ex possessore di Kia e-Soul, Kia EV6 GT, Smart EQ e Lexus NX450h+.

Quando sono partito con la e-Soul di auto elettriche in giro non se ne vedevano quasi, ai supermercati si poteva caricare gratis e, soprattutto, le mie esigenze erano di viaggi di 2-300 km tutti su statale, fatti in buona parte con la ricarica effettuata nel box di casa (che avendo un contratto “altri usi” non mi ha mai consentito quel gran risparmio….). La Smart era la macchina per la città, quindi perfetta. Arrivata l’EV6 GT,(macchina veramente piacevole, anche se il peso di oltre 2 tonnellate impediva una “vera guida sportiva”) sono nel frattempo cambiate le esigenze, i km dei viaggi sono aumentati decisamente e tutti i problemi prima mitigati dall’uso “adeguato” delle vetture sono esplosi. Ho quindi deciso di passare alla Lexus NX plug-in, ma si è rivelata una scelta sbagliata, perchè, pur essendo una vettura con un’ottima autonomia elettrica, aveva il difetto tipico di quasi tutte le plug-in: a batteria scarica, soprattutto in autostrada, i consumi aumentavano in modo esponenziale e poi, essendo il mio primo SUV, mi sono reso conto, dopo un pò, che il comportamento dinamico non faceva proprio per me. Esigenze cambiate: ora 25-30 mila km all’anno sono troppi in elettrica. Si torna al diesel con Golf GTD Ecco la scelta di tornare a una berlina (di dimensioni più contenute, vista l’età), una Golf 2.0 TDI SCR 150 CV, turbodiesel ma Euro 6e, quindi con emissioni di CO2, NOx e PM bassissime. Sono un amante delle auto elettriche ed in futuro ritornerò sicuramente all’elettrico, ma credo che oggi, 7/10/2024, se uno deve fare 25-30.000 km anno, quasi tutti in statale ed autostrada, un diesel come la Golf sia la miglior scelta, sia dal punto di vista economico che pensando all’ambiente. Che ne dite? „ M arco Savoldi

E’ solo un arrivederci: presto arriverà l’auto elettrica che fa anche per lei

Risposta-Ci mancano molti elementi per dare un giudizio sulle su scelte, Marco. Vorremmo sapere se quei 25-30.000 km annui li percorre su itinerari abituali e quotidiani o prevalentemente in pochi lunghi viaggi su distanze che superano l’autonomia con una ricarica. E ancora in che area del Paese vive, se usa l’auto per lavoro o per altro, quanto su statali, quanto in città e quanto in autostrada. Il chilometraggio annuo in sè dice poco.

Kia e-Soul e Smart sono city car pure e hanno limiti oggettivi di percorrenza e capiena. Ma Kia EV6 è sicuramente adatta a spostamenti molto più “liberi” e diversificati (qui la recensione del nostro Paolo Mariano). Ed è anche, a nostro giudizio, una delle migliori BEV oggi sul mercato. Complimenti. Siamo di ritorno da un viaggio negli Stati Uniti dove ne abbiamo viste diverse, ovviamente a molte lunghezze di distanza dalle Tesla, che ormai sono auto di massa, almeno a New York. Su Vaielettrico troverà infatti testimonianze di automobilisti elettrici che di chilometri annui ne fanno anche più di 50 mila, tuttavia sono pienamente soddisfatti e non farebbero mai marcia indietro.sonoe hanno limiti oggettivi di percorrenza e capiena. Ma Kia EV6 è sicuramente adatta a spostamenti molto più “liberi” e diversificati (). Ed è anche, a nostro giudizio, una delle migliori BEV oggi sul mercato. Complimenti. Siamo di ritorno da un viaggio negli Stati Uniti dove ne abbiamo viste diverse, ovviamente a molte lunghezze di distanza dalle Tesla, che ormai sono auto di massa, almeno a New York.

Ciò detto ci fidiamo del suo buon senso, ampiamente testimoniato dal tono pacato della sua mail. Se torna al diesel ha certamente le sue buone ragioni. Ma confidiamo di rivederla presto tra noi con un modello che soddisfi tutte le sue esigenze. Vedrà: non tarderà molto ad arrivare.

