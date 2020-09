Torino Porta Susa, le ricariche Leasys in stazione

Torino Porta Susa, le ricariche Leasys (14 colonnine fornite da Enel X) in stazione. Con la collaborazione di Metropark, società delle Ferrovie dello Stato.

Torino Porta Susa: parcheggi dentro e ricarichi

Leasy è una società del gruppo FCA (controllata tramite FCA Bank), che ha scelto la strategia di mettere le ricariche nei grandi hub della mobilità. Cominciando da Torino: dopo l’elettrificazione del Leasys Mobility Store dell’aeroporto di Torino Caselle (8 colonnine), ecco un ulteriore step nello Store della stazione ferroviaria.

I clienti Leasys avranno a disposizione 14 stalli riservati, dotati di colonnine in AC da 22 kW, parcheggiando la loro auto all’interno di Torino Porta Susa. Gli orari sono gli stessi della stazione, dalle 5 alle 24, l’accesso avviene semplicemente attraverso la lettura della targa. Ovviamente non si punta solo ai clienti con auto elettrica: il Gruppo FCA ha sì in arrivo la nuova 500 elettrica, ma sta anche già vendendo le Jeep ibride plug-in, la Renegade e la Compass.

Ora Milano, Roma, Napoli, Bologna…

Questa iniziativa è solo la prima di un progetto di collaborazione a più ampio raggio condiviso da Leasys e Metropark. Quest’ultima è la società specializzata nello sviluppo e nella gestione dei servizi di sosta e mobilità nelle aree ferroviarie. Elettrificare con le ricariche le altre stazioni italiane è dunque il prossimo passo, per potenziarne il ruolo come hub intermodale. Probabilmente con la possibilità, per chi arriva in treno, di noleggiare un’auto elettrica o ibrida plug-in. Entro fine annoi Leasys Mobility Store saranno oltre 400, tutti elettrificati, per un totale di 1.200 nuovi punti di ricarica, installati sempre con Enel X. I principali centri cittadini aeroporti e in particolare stazioni ferroviarie e parcheggi Metropark d’Italia saranno dotati di charging point per i clienti di Leasys. Tra questi (oltre a Torino, con più di 100) sicuramente Milano, Bologna, Roma, Napoli e Palermo.