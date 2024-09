Torino: il battello elettrico della città sarà finlandese

A Torino la barca elettrica comunale che navigherà sul Po è made in Finlandia anche se il design rimanda al tradizionale cioccolatino cittadino: il Giandujotto. La gara è stata aggiudicata al cantiere nordico Mente Marine Ltd. E i cantieri italiani?

Finalmente si naviga senza inquinare

L’azienda finlandese ha vinto la gara con una offerta di 1 milione e 318 mila euro. Un risultato che arriva dopo altre procedure che non hanno tagliato il traguardo (ne abbiamo scritto qui), dove avevano presentato proposte la tedesca Ampereship e la norvegese Hydrolift Smart City Ferries.

Come mai questi problemi? A Vaielettrico dal Comune fanno presente la difficoltà del Po: “Serve una barca con la chiglia piatta perché il fiume è poco profondo“. Una esigenza soddisfatta dalla Mente Marine Ltd che opera attraverso il marchio Callboats. Specializzato nelle piccole barche elettriche trasporto passeggeri per i contesti urbani.

Sono i siti dove si ottimizza la scelta elettrica. Una politica iniziata nel 2020 a VAASA come si legge nella loro storia aziendale.

Due batterie da 130 kWh per il battello di Torino

L’alimentazione della barca – progetto della Meccano Engineering di Trieste – è garantita da due gruppi batterie da 130 kWh. La potenza massima disponibile per la ricarica elettrica è di 140 kW. Tempo massimo di ricarica completa 6 ore mentre quella veloce si ferma a 40 minuti. Altri dati li abbiamo scritti qui.

Se il Comune riuscirà a reperire nuovi fondi sarà possibile attraverso questo bando la realizzazione di una seconda imbarcazione.

Grazie alla barca elettrica sarà possibile conoscere la città in modo sostenibile. Senza puzza e rumore .

E gli italiani? A Torino non pervenuti

L’Italia è la patria della nautica internazionale, ma sul fronte elettrico si sconta la concorrenza Nord – Europea con cantieri sul pezzo da tempo.

Merito anche di una politica orientata alle zero emissioni. AD Amsterdam nei canali si navigherà solo in elettrico dal 2025, nei fiordi norvegesi dal 2026. A Stoccolma il Comune ha alzato i limiti di velocità in acqua per sperimentare il traghetto Candela P-12.

Da noi c’è il vuoto a Venezia. Interessante il brand Gardasolar che ha fornito i motori per la barca elettrica sull’Arno a Firenze e messo in acqua l‘ebus elettrico in un lago della Calabria. L’elettrificazione della mobilità sull’acqua è al centro dell’evento organizzato da Vaielettrico con il Comune di Riva del Garda il pomeriggio del 17 settembre. Appuntamento da non perdere.

