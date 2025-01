Top e flop 2024: chi ha venduto e chi no nel 2024 elettrico in Italia. Dai numeri una fotografia precisa dello stato dell’arte, con le difficoltà di nomi eccellenti.

Top e flop 2024: male le novità di Stellantis, dall 600e alla Ypsilon. Si salva solo la Jeep Avenger

Delle primissime posizioni, la Top 10, vi abbiamo già detto. Ma è dal computo assoluto di tutte le auto elettriche vendute in Italia (l’Unrae ne censisce 124) che esce la fotografia più completa. Con qualche successo e molti flop eccellenti. Cominciamo con un piccolo tributo: anche nell’anno in cui restavano solo le ultime scorte, con il modello ormai fuori mercato, la piccola Smart EQ ha fatto miracoli. Ne sono state immatricolate 1.516, cifra che frutta il 13° posto assoluto nel 2024. Chapeau, significa che c’è voglia di piccole EV ed è un peccato che la Smart ora si sia convertita ai soli Suv. Veniamo alle note dolenti: è stato un anno difficile per il gruppo Stellantis. Al calo dei modelli già in vendita di qualche anno (come la 500e e la Peugeot e-208) non ha fatto da contraltare un buon risultato per le novità di prodotto. La Citroen e-C3 si è fermata a 758 immatricolazioni, per mancanza di auto da consegnare, la 600e a 934 consegne, la Lancia Ypsilon a 374, l’Alfa Junior a 268. Se la cava meglio la sola Jeep Avenger, con 2.477 auto vendute. Ma è chiaro che il gruppo punta molto di più sulle versioni ibride che sull’elettrico, che realizza numeri comunque deludenti. Ora i fari sono puntati sulla Grande Panda, di cui sono stati consegnati ai concessionari i primi 80 esemplari: vedremo se avrà prezzo e caratteristiche giuste per fare centro.

Continua (per ora con scarsi risultati) la caccia a Tesla

Altri brand di prestigio che faticano con l’elettrico sono Renault e Ford. La prima è in attesa che arrivino in Italia consegne più consistenti della nuova R5, ma nel frattempo è uscita dalla top ten. Piazzando solo la Twingo in 11° posizione, la Megane in 21° e la Scenic addirittura in 32°. Stenta anche la Ford, con la Mustang Mach-e 20° e la Explorer 22°. E resta al palo la Nissan, con la Leaf ormai a fine corsa e la Aryia solo 46° con poco più di 300 consegne. Anche qui si punta più su alternative all’elettrico puro come il range extender. Alla fine, nonostante i cali di quest’anno, la padrona del mercato resta Tesla, che da sola vale il 23,7% di quota con 4 auto. Ovvero Model 3 (7.943 auto vendute e 12,0% di quota), Model Y (7.435 e 11,3%), Model X (140 e 0,2%) e Model S (131 e 0,2%). Il resto è un mercato frammentato tra auto tedesche e auto made in Cina e Corea. Vedremo se nel 2025 qualche modello nuovo in arrivo (tra cui la stessa R5 e la Grande Panda) saranno in grado di sovvertire queste gerarchie.

