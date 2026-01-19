Top 5 usato elettrico: le due Tesla davanti alla 500e

Top 5 usato elettrico: le due Tesla, Model 3 e Model Y, nell’ordine, sono state le più vendute nel 2025, davanti alla Fiat 500e. I dati forniti da Autoscout 24.

Top 5 usato elettrico: 500e e Smartina al 2° e 4° posto

Si vendono circa 6 mila auto elettriche di seconda mano al mese in Italia (dati Unrae . Con una quota di mercato dell’1,3% che, ovviamente, cresce man mano che aumenta il circolante. Le ibride plug-in sono invece all’1,5% di quota. Quali sono i modelli più popolari tra le EV? Tesla si conferma il marchio dominante anche a livello continentale, nei 5 mercati principali monitorati da Autoscout 24. La Model 3 occupa il primo posto in quattro Paesi su cinque; fa eccezione il Belgio, dove viene superata a sorpresa dalla Porsche Taycan. Anche la Model Y si mantiene stabilmente nella top 5 europea. In Italia il mercato delle elettriche usate presenta alcune specificità. La Model 3 conserva la leadership, seguita dalla Model Y, a conferma della forte presenza del marchio americano. La top 5 comprende poi la Fiat 500e, la Smart ForTwo (ormai fuori commercio nel nuovo) e la Taycan.

I prezzi continuano a calare: in media -8,3% nel 2025

Secondo Autoscout 24 l’usato elettrico ha vissuto un altro anno di contrazione dei prezzi, l’8,3% in Italia (la media europea è stata del -6%). Una flessione più marcata rispetto al calo delle quotazioni del mercato in generale (-3,4%). E dovuta probabilmente ai generosi incentivi che hanno di fatto abbassato la media di prezzi del nuovo. E che comunque rendono le elettriche di seconda mano un acquisto sempre più interessante. A patto, ovviamente, di fare una scelta ragionata, controllando alcuni aspetti fondamentali tra cui lo stato di salute della batteria. Quamto costa dunque comprare una Tesla usata? Ora si trovano a 24-25 mila euro delle Model 3 AWD (trazione integrale) del 2019-2020 con un numero di km attorno ai 25mila euro. Ed è Tesla stessa a proporle. Per le 500e si parte invece da prezzi di circa 11 mila euro per auto del 2021.

