Top 10 Europa 2025: anno d’oro per VW Group

Top 10 Europa 2025: ecco chi cresce e chi cala tra le auto più vendute. Model Y prima, mentre è Volkswagen a prevalere a livello di gruppi.

Top 10 Europa 2025: exploit di Elroq e ID.7, al 4° posto la R5

Premessa: questa classifica risente fortemente dei dazi imposti dalla UE sui modelli elettrici made in Cina. Costringendo i produtori cinesi a puntare soprattutto sull’ibrido .Il Suv della Tesla resiste in prima posizione, ma con numeri in netto calo, soprattutto nella seconda parte dell’anno. Il bilancio 2025 parla di 151 mila immatricolazioni, -28,8% rispetto al 2024. Mente la Model 3 scivola dalla 2° alla 3° posizione con 88 mila pezzi e un calo del 23,6%. Ne approfitta quello che può essere considerato il vero succcesso elettrico dell’anno, la Skoda Elroq, seconda con 94.106. In 4° posizione si inserisce la Renault 5, a quota 81 mila. Si può parlare di un successo? Sì e no, considerando che quasi la metà di queste vendite arriva dal mercato francese, con 37.997 pezzi. Completa la Top 5 la ID.4, con oltre 80 mila immatricolazioni. Ma l’exploit più significativo in casa Volkswagen è della ID.7: +137% a quota 73 mila.

Quattro marchi tedeschi tra i primi cinque

Complessivamente i colossi tedeschi piazzano sei modelli tra i primi 10. Con marchi ben più competitivi dei concorrenti francesi e italiani. Come conferma proprio la classifica dei singoli brand, con 4 nomi di gruppi tedeschi nei primi 5. Qui Volkswagen supera nettamewnte Tesla, con 274 mila immatricolazioni e una robusta crescita del 56%. Tesla scende al 2° posto con 238 mila (-27%) e un outlook decisamente negativo anche per il 2026, visto il mancato arrivo di nuovi modelli ad affiancare Model 3 e Model Y. Ottimo terzo posto per la BMW, a quota 193 mila. Nonostante prezzi non proprio economici, e con prospettive ancora più rosee per quest’anno grazie a nuovi modelli più competivi. L’exploit più significativo è quello di Skoda, che mette a segno un +117% grazie al citato successo della Elroq. Segue, al 5° posto, un’altra marca di VW Group, Audi a 153 mila (+51%).