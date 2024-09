Tonfo elettrico in Europa: -36% nelle vendite di auto in agosto a 125 mila unità. Per trovare un calo così vistoso bisogna risalire al gennaio del 2017.

Tonfo elettrico in Europa, con tre cause principali

Secondo gli analisti di Jato Dynamics, che hanno elaborato i dati, il calo è dovuto essenzialmente a tre ragioni. 1) mancanza di chiarezza sugli incentivi 2) prezzi troppo alti 3) preoccupazioni pe il valore di rivendita dell’usato. E così l’appetito per l’elettrico scende, contribuendo al calo generale del mercato europeo, a sua volta sceso a 753.482 immatricolazioni da 899.881 dell’agosto 2023 (-16%). Moli commentatori, soprattutto in Italia, tendono ad addossare solo all’elettrico la causa della retromarcia innestata dall’auto in Europa. Ma i conti non tornano: c’è dell’altro a determinare un calo di vendite di oltre 146 mila unità. Il fatto è che anche le auto a benzina e gasolio sono troppo care, fuori portata per molti europei, e questo rende tutt’altro che rosee le previsioni per l’ultima parte dell’anno. In calo anche la quota di mercato dell’elettrico, scesa al 14,2%. Un calo a cui l’Italia ha dato come al solito un robusto contributo.