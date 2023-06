TOM è su Kickstarter: 9 dollari per uno sconto di 1.300

ToMove alla prova finanza: da oggi la start up italiana della mobilità elettrica innovativa lancia l’operazione crowdfunding per il suo e-scooter TOM sulla piattaforma internazionale Kickstarter.

Di ToMove e del primo prodotto, lo scooter pieghevole in bamboo TOM, Vaielettrico ha parlato anche recentemente, anticipando il progetto di raccolta fondi su Kickstarter. Ora l’operazione è partita e da ieri è possibile partecipare alla campagna. I sottoscrittori, si legge sulla piattaforma di crowdfunding, si garantiscono uno sconto del 44% sul prezzo finale d’acquisto.

Per ottenere l’accesso garantito a questa offerta viene richiesto un deposito di 9 dollari. Lo sconto è di 1.300 dollari sul prezzo consigliato di 2.999 dollari. Quindi TOM verrà a costare un totale di 1.699 dollari, più le spese di spedizione. Per le prenotazioni è necessario accedere dal sito dedicato sul sito di ToMove. Le prime consegne sono attese per l’autunno di quest’anno.

Lo scooter elettrico pieghevole TOM è stato rezlizzato grazie a Reinova, che ha supportato la startup torinese ToMove. L’obiettivo della campagna è raccogliere fondi, ma soprattutto testare l’interesse del mercato per il prodotto. Nelle intenzione dei fondatori, infatti, TOM sarà solo il primo di una serie di veicoli innovativi per la mobilità leggera.

– Iscriviti a Newsletter e canale YouTube di Vaielettrico –