Tom Cruise di nuovo in sella, ma questa volta su una moto elettrica

Tom Cruise pizzicato a Parigi in sella a una moto elettrica mentre era impegnato a registrare le scene del prossimo Mission Impossible.

L’attore protagonista dei film Mission Impossible è impegnato nelle riprese dell’ottavo capitolo della saga. La seconda parte di “Mission Impossibile Dead Reckoning” vedrà impegnato Tom Cruise anche una scena in moto tra le vie di Parigi. Sui social già circolano alcuni fotogrammi del dietro le quinte dove si vede l’attore americano in sella ad una moto e senza casco.

Ovviamente scopriremo solo all’uscita del film se Tom Cruise sarà impegnato in manovre spericolate o in una guida al limite del fantascientifico. Per ora l’unica cosa che ha stupito è stata l’assenza del suono del motore. Infatti i tanti curiosi non hanno potuto non notare che la “coprotagonista” di Ethan Hunt è stata una moto elettrica. Dai fotogrammi che girano sui social sembrerebbe essere una Livewire S2 Del Mar.

Tom Cruise proprio nei panni di Ethan Hunt aveva già guidato una moto a Parigi per Mission Impossible 6, ma in quell’occasione era in sella ad una moto BMW.

Non è la prima volta nemmeno per una moto elettrica sul grande schermo. Un paio d’anni fa aveva fatto sorridere come una Super Soco TC fosse stata trasformata in fase di montaggio in una potente quattro cilindri. Siamo curiosi di scoprire se il machismo holliwoodiano sentirà anche questa volta la necessità di aggiungere in post produzione il suono di una moto a benzina.

