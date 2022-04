To-Move prende forma con l’e-scooter a due volti TM01

To-Move prende forma presentando la scheda tecnica del suo primo prodotto, il rivoluzionario e-scooter pieghevole in bamboo TM01. T-Move è una stat up con l’ambizioni di diventare la più innovativa azienda italiana nella mobilità leggera. Nasce come “costola” di Reinova e del suo fondatore Giuseppe Corcione.

La prinicipale caratteristica dell’e-scooter To-Move, denominato TM01, è il telaio autoportante, interamente in legno di bamboo. E’ un materiale estremamente leggero, resistente e sostenibile. Sul design del progetto è già stato pfresentata domanda di brevetto.

Una progettazione estremamente sofisticata permette al veicolo di compattarsi, fino a trasformarsi in un trolley che può essere facilmente trasportato su mezzi pubblci o ricoverato nel bagagliaio di una piccola city car. Una volta ripiegato, infatti è alto poco più di un metro e largo meno di 50 cm.

Verrà proposto in due versioni, TM01 City e TM01 Performance entrambi classificati come cicomotori.

Il primo è poco più di un monopattino, seppur con la seduta. E’ spinto da un motore da 500 W alimentato da una batteria estraibile da 750 kWh che pesa 5 kg. La ricarica richiede 4 ore circa. La velocità massima è di 30 km/h.

Il secondo ha le prestazioni di un ciclomotore vero e proprio: 45 km/h di velocità massima, grazie a un motore da 17 kW di potenza massima. La batteria ha capacità di 2 kWh, pesa 13 kg e si ricarica in 6 ore. L’autonomia dei due veicoli non è stata ancora specificata.

Verrà commercializzato in diversi colori. Il prezzo di listino non è ancora stato fissato.

L’originale design è frutto della creatività del designer Andrea Strippoli e di altri tre designer del Politecnico di Torino. Nei piani dell’azienda ci sono altri tre veicoli elettrici leggeri per l’uso urbano, sia a due che a quattro ruote. Li scopriremo pian piano.

