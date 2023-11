Tira una brutta aria in Italia, dice l’AEA

Tira una brutta aria in Italia: lo dice il report dall’AEA- Agenzia Europea per l’Ambiente. E la situazione in Italia è peggiorata rispetto al 2020.

Tira una brutta aria, siamo i peggiori tra tutti i Paesi UE

Le concentrazioni di inquinanti nell’aria in Europa rimangano molto al di sopra dei livelli indicati nelle Linee Guida dell’Organizzazione Mondiale della Salute. Secondo il rapporto riducendo l’inquinamento si eviterebbero in Europa 253.000 morti premature dovute all’esposizione al particolato fine (PM2.5). 52.000 riconducibili al biossido di azoto (NO2) e 22.000 per l’esposizione a breve termine all’ozono (O3). L’Italia ha il maggior impatto fra tutti i paesi UE: 46.000 morti premature derivanti dall’esposizione al PM2.5, 11.300 per l’esposizione al biossido di azoto e 5.100 all’ozono. Un bilancio che ammonta a circa un quinto dell’intera mortalità a livello UE. Il rapporto indica anche che nel 2021 l’Italia contava 415.400 anni di vita persi a causa del PM2.5, oltre 100.000 per l’NO2 e 46.700 per l’esposizione all’ozono. La scheda riferita specificamente al nostro paese evidenzia che la situazione in Italia è peggiorata rispetto al 2020.

“Al Nord si rimuove il problema, disprezzando la salute dei cittadini”

Una separata analisi stima l’impatto degli inquinanti dell’aria. Calcolando il numero degli anni di vita sana persi dai cittadini che vivono con malattie croniche (DALY) causate dall’esposizione ai principali inquinanti (PM2.5 e NO2). E al rischio che essi rappresentano per la salute. Anna Gerometta, presidente di Cittadini per l’aria, si chiede: “Com’è possibile che dati simili, che si ripetono di anno in anno, non stimolino il senso di responsabilità, l’azione politica, un’adeguata ripartizione delle risorse? E come si tolleri che regioni ricche come quelle padane, con reddito e capacità di spesa uniche in Europa, condizionino la negoziazione sulla direttiva sulla qualità dell’aria? Con una volontà politica che, prefigurando di rinviare di oltre 15 anni il raggiungimento di veri risultati, rimuove il problema. Disprezzando la salute e il benessere dei loro stessi cittadini”.

La ricarica della tua auto elettrica è fast anche con il freddo? O…? Il NUOVO VIDEOdi Paolo Mariano

– Iscriviti a Newsletter e canale YouTube di Vaielettrico