Tir elettrico Danfoss (20 tonn, 17 metri): dalla Danimarca a Le Mans

Ben 47 auto elettriche insieme al camion elettrico in un lungo viaggio per un mezzo pesante: dalla Danimarca a Le Mans, in Francia. Protagonista il nuovo tir a batteria Volvo da 20 tonnellate e 17 metri, motorizzato da Danfoss.

Un camion elettrico sulle lunghe distanze

D’abitudine i camion elettrici vengono usati soprattutto dalle aziende specializzate nella raccolta dei rifiuti urbani o per l’ultimo miglio di quelle della logistica o della Gdo. Esistono comunque mezzi testati sulle lunghe distanze, oltre i 500 chilometri, e ora Danfoss mette in strada il suo nuovo tir elettrico in una rotta decisamente extraurbana.

Il nuovo mezzo da lavoro da 20 tonnellate e 17 metri di lunghezza – siamo in attesa delle specifiche sul sistema di propulsione – è partito nei giorni scorsi, insieme a 47 auto elettriche, in quello che l’azienda danese definisce il “viaggio su strada più largo del mondo”.

Il convoglio è partito dalla sede centrale di Danfoss a Nordborg, sull’isola di Als, nello Jutland meridionale, ha attraversato il confine con la Germania, raggiunto i Paesi Bassi per una sosta, proseguito verso il Belgio per tagliare il traguardo a Le Mans, in Francia. Sono oltre 1300 chilometri.

L’obiettivo dell’evento, organizzato dalla società no-profit GodEnergi, è chiaro: “Evidenziare il potenziale di elettrificazione e decarbonizzazione del trasporto pesante. Un viaggio che mira a ridimensionare l’ansia da autonomia e a dimostrare che è possibile elettrificare i trasporti in misura molto maggiore rispetto a quanto si sia comunemente pensato finora“.

La metà dei camion danesi percorre meno di 300 km al giorno, la ricarica nei terminal per non perdere tempo

Prima di evidenziare i progressi nei sistemi di ricarica per i mezzi pesanti Torben Christensen, Chief Sustainability Officer di Danfoss, fa notare i numeri del trasporto merci.

“Il 48% di tutti i tir in Danimarca percorre meno di 300 chilometri al giorno. Pertanto, non vediamo ostacoli tecnologici o pratici alla conversione di una flotta in veicoli completamente elettrici”.

La perdita di tempo nella ricarica è una delle critiche ricorrenti, ma pure un limite, al sistema elettrico. Per ovviare al problema il manager danese indica una soluzione: “L’infrastruttura di ricarica dovrebbe essere installata principalmente in luoghi come i terminal merci, in modo che il tempo di carico e scarico della merce sia equivalente al tempo di ricarica“.

Secondo l’Agenzia Internazionale dell’Energia (AIE), nel 2020 i camion e gli altri mezzi di trasporto pesanti hanno emesso 1.776 milioni di tonnellate di CO2 all’anno.

La tecnologia Danfoss nel camion

Un dato interessante del viaggio e che i partecipanti hanno fatto affidamento sull’energia delle auto per il loro accampamento, per esempio hanno cucinato il cibo su griglie elettriche.

Questo camion viene utilizzato da Danfoss per le sue attività interne e trasporta il carico tra gli impianti di produzione e i siti logistici. L’evento a lungo raggio è stato fatto anche per far conoscere le soluzioni e i componenti della gamma Danfoss presenti nel camion.

Ecco cosa sottolinea l’azienda nel comunicato stampa: “Danfoss Editron fornisce agli autocarri elettrici Volvo il caricabatterie di bordo e l’alimentatore elettrico ED3, che consente di effettuare una ricarica rapida in corrente alternata durante la notte. La doppia funzionalità dell’alimentatore ED3 consente di sfruttare 43 kW di potenza per ricaricare un camion durante la notte (in 8-9 ore) utilizzando prese di corrente in alternata facilmente reperibili“.

Perchè la ricarica in corrente alternata?

Perché la scelta alternata? “Anche se la ricarica in corrente continua è più rapida e di solito è l’opzione più plausibile, si preferisce la ricarica in corrente alternata per garantire la flessibilità per i veicoli elettrici pesanti. La ricarica rapida in corrente alternata è necessaria per eliminare l’ansia da autonomia dei veicoli commerciali che operano su percorsi variabili o dei veicoli nei cantieri dove non è possibile accedere alla ricarica in corrente continua“.

ED3 funziona anche da presa di forza elettrica (ePTO) da 44 kW per alimentare le funzioni ausiliarie dei veicoli, come i compressori dei camion frigoriferi e i compattatori dei camion della nettezza urbana, nonché le funzioni di lavoro dei veicoli off-highway, come gli escavatori e le pale gommate.

L’altro componente è l’inverter di trazione SKAI ad alta tensione (HV) usato nei camion elettrici di Volvo Trucks. Svolge un ruolo cruciale nel controllo del flusso di energia elettrica dalla batteria al motore elettrico. Il controllo preciso del flusso è essenziale per consentire un’accelerazione e una decelerazione fluide e un consumo energetico più basso possibile.

