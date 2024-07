Tintarella con ricarica (e parcheggio a scrocco). E’ giusto?

Tintarella con ricarica programmata e parcheggio a scrocco. Aldo ci chiede se sia giusto. Inviate quesiti e osservazioni a info@vaielettrico.it.

“Buongiorno, ieri al bar del mare ho ascoltato per caso una conversazione riguardo la ricarica di una vettura elettrica, un signore chiedeva alla compagna quanto tempo pensavano di stare sulla spiaggia così da programmare la ricarica (per ovviamente sfruttare il parcheggio delle colonnine di ricarica). Non sapevo che fosse possibile farlo e se sia giusto. Voi cosa ne pensate?„ Aldo

Cosa c’è di male nella tintarella con ricarica? Nulla. Rallentarla invece…

Risposta- Per cominciare pensiamo che la sua frase “sfruttare il parcheggio delle colonnine di ricarica” suoni come una gratuita malignità. Ricaricare l’auto elettrica è un diritto – oltre che una necessità – dovunque lo si eserciti e con qualunque modalità. La ricarica si paga, e si paga profumatamente.

Ogni kWh messo in batteria servirà a macinare chilometri senza emettere inquinanti e gas serra: non viene certo sprecato. Se l’auto è comunque ferma, non si spreca nemmeno tempo. Quindi, ben venga la tintarella con ricarica mentre si sta in spiaggia.

Programmare la ricarica può significare semplicemente calcolare il tempo di connessione stimato, in funzione delle capacità residua della batteria e della potenza accettata dal convertitore di bordo AC/DC. Giusto per evitare che la ricarica si concluda prima di poter liberare lo stallo.

La potenza massima accettata varia a seconda dei modelli fra 7,4 e 11 kW, in rari casi fino a 22 kW. Alcune auto, non tutte, danno anche la possibilità di ridurla, allungando i tempi. Questa sarebbe una scorrettezza, anche se non è perseguibile. Ma nulla ci autorizza a pensare che il signore al bar intendesse questo con la frase che lei ha orecchiato.

