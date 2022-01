Tinbot RS1, la sportiva tedesca a zero emissioni

Lavori in corso in casa Tinbot, l’azienda tedesca specializzata in scooter e motocicli elettrici, che si dichiara pronta a lanciare a breve sul mercato italiano una nuova naked prestazionale, il modello RS1.

Tinbot si è fatta conoscere da noi soprattutto per le sue motard a zero emissioni E-Sum, declinate nelle due versioni da strada ed enduro – con potenze da “cinquantino” e da simil 125cc (E-Sum Pro) – ma in Germania commercializza anche alcune tipologie di scooter urbani molto apprezzati.

Per il 2022 l’azienda tedesca ha in atto grandi novità. Il primo step è andato in scena al Salone milanese di Eicma lo scorso novembre, dove Tinbot ha presentato il modello TS1, una moto elettrica in stile scrambler, proposta nella versione “urbana”, con velocità limitata a 45 km/h, e in quella potenziata fino a 11 kW di picco. Un modello che sarà sul mercato italiano da giugno-luglio, a quanto pare con alcune modifiche migliorative rispetto a quanto visto a Milano.

Sportiva da 35 kW, anche per patentati A1

Il secondo step si chiama appunto RS1, una naked sportiva a zero emissioni che ancora mancava nella gamma a due ruote dell’azienda tedesca. E qui ci soffermiamo. Perché la nuova Tinbot ha caratteristiche per farsi piacere, anche dai giovanissimi visto che può essere guidata anche dai patentati A1 (oltre che con la patente B), quindi a partire dai sedici anni di età.

Tinbot RS1 ha infatti un motore centrale con potenza nominale di 11 kW, che però raggiunge i 35 kW di picco. La velocità massima dichiarata è di 120 km/h. La batteria da 8 kWh consente un’autonomia di circa 200 km nel ciclo urbano, che scende a 130 in caso di velocità media più alta. I tempi di ricarica completa si assestano intorno alle 4 ore.

Dalle prime immagini a nostra disposizione, il design ci appare molto compatto, senza eccessivi fronzoli stilistici. La moto pesa quasi 190 kg, ha ruote da 17 pollici e il sistema ABS in frenata.

Nel bagaglio tecnologico spicca la strumentazione digitale, la connettività USB/Bluetooth e la doppia chiave antifurto.

In aprile le consegne in Italia

Tinbot RS1 sarà presentata ufficialmente il mese prossimo nella sede dell’azienda alle porte di Francoforte. E lì verranno svelati ulteriori dettagli. Di certo a marzo scatterà la produzione. Già da ora è possibile prenotare RS1 dal sito Tinbot Italia, visto che le consegne nel nostro Paese partiranno in aprile.

Quattro le colorazioni previste. Il prezzo di base è di 9.980 euro.

