Anno: aprile 2021

Km: 3,2 mila

Check batteria: n.d.

Località: Cala Gonone (NU)

Prezzo: 2.200 euro

Tinbot Esum x Pro Elettrica 2021 vendesi: la propone Daniele, un lettore della provincia di Nuoro, più precisamente della località balneare Cala Gonone. La moto, dell’aprile 2021, ha percorso solo 3,2 mila km. Per le vostre offerte scrivete alla mail info@vaielettrico.it o sul canale Facebook dedicato.

Ecco l’annuncio di Daniele: “Vendo una Tinbot Esum x Pro Elettrica in ottime condizioni. Compresa nel prezzo anche la seconda batteria che raddoppia l’autonomia (in modalità eco supera i 100 km). Le batterie sono LG 72 volt 26 ampere.La potenza si può sbloccare facilmente e si può ottenere una potenza massima di 8 kW di picco“.

Questi i dati tecnici. Poi la motivazione: “Vendo per passaggio ad altra tipologia di moto” e il “prezzo è leggermente trattabile. Sono esclusi passaggio di proprietà e trasporto”.

Prezzo richiesto: 2.200 euro. Si può contattare telefonicamente Daniele al +39 348 418 6899 o alla mail dettori.dani@libero.it.

Qui sotto trovate la scheda di Tinbot Esum x Pro attualmente in vendita, dal nostro Listino Interattivo.

