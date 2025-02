Tim diventa fornitore di elettricità (solo rinnovabile) in partnership con Axpo

Vuoi leggere questo articolo senza pubblicità? Entra qui e abbonati a Vaielettrico Premium

Il gruppo Tim si fa anche utility. Con Tim Energia entra nel settore delle forniture di elettricità. In collaborazione con Axpo, offre contratti di energia rinnovabile per attività commerciali, professionisti e piccole e medie imprese. Per il momento non è prevista una offerta per le famiglie

Era inevitabile: con la completa liberalizzazione del mercato dell’energia aumentano le offerte sul mercato. Ne è una riprova, l’annuncio del gruppo Tim che si aggiunge all’elenco dei nuovi operatori. Parte con una offerta che per il momento non arriva al singolo consumatore, ma è riservata alle piccole imprese e alle partita iva. Ma non è escluso che avvenga in seguito, visto che potrebbe sfruttare l’ampia platea dei suoi clienti retail con una doppia offerta.

Nasce Tim Energia: fornirà elettricità sia a prezzo fisso, sia a prezzo variabile che segue l’andamento di mercato

Con Tim, partner dell’operazione sarà Axpo Italia, che fornirà elettricità rinnovabile al 100%, con la garanzia di provenienza certificata dal Gse, il gestore dei servizi energetici. Fa parte del del gruppo svizzero Axpo, che da poco ha compiuto i 100 anni di attività, attivo in 40 mercati internazionali.

“Le imprese – si legge in una nota – potranno scegliere tra l’offerta Flex, a prezzo indicizzato, che segue l’andamento del mercato“. In alternativa, l’offerta Fix “a prezzo fisso per 24 mesi, ideale per chi desidera maggiore stabilità e protezione dalle oscillazioni del mercato”.

Poste Italiane ha rilevato il 9,81% di Tim da Cdp

L’annuncio dell’ingresso nel mercato delle forniture elettriche arriva giusto all’indomani dell’operazione che ha portato Poste Italiane a rilevare il il 9,81% di Tim da Cassa depositi e prestiti. Una mossa che dovrebbe dare continuità al gruppo dirigente della società di telecomunicazioni verso la quale hanno manifestato interesse sia il gruppo francese Iliad che il fondo di investimento britannico Cvc. Poste ha il Tesoro come primo azionista, ma in quanto società quotata ha più margini di azione rispetto a Cdp che è una controllata diretta del ministero dell’Economia. Poste, a sua volta, è un fornitore di elettricità e gas, ma rivolto anche ai consumatori retail.

La nuova offerta di energia “sostenibile” fa parte del percorso di Tim verso la transizione, che passa “dal processo di trasformazione digitale attraverso le più innovative soluzioni di connettività, intelligenza artificiale, cloud, cybersecurity e IoT“, si legge ancora.

“Vogliamo che i nostri clienti ci considerino un partner sempre più importante, che offre servizi ad alto valore aggiunto, in grado di supportarli nel business di tutti i giorni – ha dichiarato Andrea Rossini, Chief Consumer, Small & Medium and Mobile Wholesale Market Officer di Tim.

“Questo accordo, che segna l’ingresso di TIM nel mercato dell’energia elettrica, rappresenta un nuovo momento cruciale nella storia di Axpo in Italia”, ha commentato Ivanhoe Romin, General Manager di Axpo Italia. “Ne delinea le prospettive e consolida ulteriormente un percorso che ci vede protagonisti nella capacità di supportare le imprese ”.

