TIER diventa Dott. Tutta la micromobilità sotto un unico nome

Dott nelle prossime settimane completerà il rebrand della flotta TIER uniformando sotto un unico logo tutti i veicoli.

Dott si conferma il player principale della micromobilità in sharing europea. Sotto al suo brand a breve troveremo anche la flotta TIER. Oltre al rebrand dei veicoli TIER gli utenti verranno tutti reindirizzati all’app di Dott. In Italia, questo processo è già iniziato durante l’estate. Ora Dott può contare su 250.000 monopattini e biciclette elettriche in 427 città d’Europa e Medio Oriente, tutti veicoli gestibili dalla stessa app.

La fusione tra TIER e Dott, all’inizio del 2024, ha di fatto creato un “campione” europeo della micromobilità condivisa. Per semplicità di utilizzo e per ovvie ragioni di marketing si è deciso ora di unificarli anche nella gestione e nel brand sotto il logo di Dott. Un lavoro enorme che dopo il test di successo condotto in Spagna, Germania e Francia verrà implementato in tutte le città entro dicembre 2024.

TIER-Dott nel 2023 ha contato dieci milioni di utenti attivi nel 2023 e una flotta di 250.000 veicoli e i viaggi, dal momento del lancio del servizio, sono oltre 380 milioni.

“Siamo entusiasti di annunciare che tutti i veicoli TIER e Dott saranno disponibili in un’unica app: Dott – commenta Henri Moissinac, CEO di TIER-Dott -. Questo permetterà a decine di milioni di utenti di muoversi con noi in 427 città in modo efficiente e sicuro. Siamo qui per cambiare la mobilità per sempre, insieme alle città, ai loro cittadini e agli stakeholder, e per integrare i sistemi di trasporto pubblico a livello locale in modo sostenibile.”

Tutti i veicoli TIER saranno quindi rebrandizzati con adesivi blu e tutte le operazioni di manutenzione, cambio delle batterie e il riposizionamento saranno eseguite da un team congiunto, combinando le competenze e le risorse tecnologiche di entrambe le aziende.