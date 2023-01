Ti scalda la cintura di sicurezza e l’autonomia cresce

Ti scalda la cintura di sicurezza e non c’è più bisogno del climatizzatore, che assorbe energia in inverno e taglia l’autonomia dell’auto. La proposta è di ZF.

Ti scalda la cintura, senza azionare il clima di bordo

Il limite delle auto elettriche, si sa, è considerata l’autonomia. E tutto il mondo dell’automotive, costruttori e fornitori, si sta ingegnando per trovare soluzioni che consentano di non ricorrere a batterie sempre più pesanti. Si lavora sull’aerodinamica, ovviamente, ma anche su altri aspetti dell’assorbimento di energia. E il climatizzatore, soprattutto con temperature rigide, ha consumi importanti. Ecco perché un grande fornitore come la tedesca ZF espone al CES di Las Vegas la cintura di sicurezza “progettata per fornire un calore uniforme vicino al corpo“. Con un duplice asserito vantaggio: “Maggiore comfort senza compromessi in termini di prestazioni”. E “riduzione della potenza per riscaldare, aumentando l’autonomia dei veicoli elettrici rispetto ad altri sistemi di climatizzazione”. Una tecnologia che funziona “soprattutto in combinazione con altri riscaldatori a contatto come il riscaldatore del sedile“.

Il risparmio? Secondo ZF il range cresce fino al 15% in più

Ma che resa può dare un’innovazione di questo tipo? Secondo ZF “durante la stagione fredda, il sistema può aumentare l’autonomia fino al 15%, riducendo l’energia necessaria per riscaldare l’interno del veicolo“. La cintura “si basa su una speciale fettuccia con conduttori di riscaldamento integrati, che ne aumentano minimamente lo spessore. Ciò facilita l’integrazione per i produttori di veicoli e offre agli occupanti lo stesso comfort dei normali nastri delle cinture di sicurezza. La cintura riscaldata è progettata per fornire agli occupanti una sensazione uniforme di calore vicino al corpo“. Altro asserito vantaggio è l’immediatezza della fornitura di calore, “subito dopo che il conducente inizia a guidare, in genere tra 36 e 40° Celsius“. Nelle auto elettriche, a differenza delle termiche, il clima è alimentato dalla corrente della batteria, in quanto non vi è calore residuo utilizzabile come con il motore a combustione.