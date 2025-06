Thok presenta due nuove eMtb: TP4 e TP4-S

Vuoi leggere questo articolo senza pubblicità? Entra qui e abbonati a Vaielettrico Premium

Thok amplia l’offerta all-mountain con due nuove eMtb; si tratta dei modelli TP4 e TP4-S.

Due bici completamente realizzate in fibra di carbonio che ricalcano il modello TP4-R (uscito anche in Limited edition) dello scorso novembre e andato sold out in poco tempo. Queste due nuove configurazioni condividono geometria, filosofia costruttiva e impostazione tecnica della TP4-R, posizionandosi tra la linea all-mountain “MIG”, in alluminio, e la gamma enduro di Thok, che include i modelli TK01 e GRAM, rispettivamente in alluminio e carbonio.

Due eMtb nuove, tante possibilità 1 di 7

Geometrie e dotazioni delle nuove eMtb Thok

Entrambi i modelli hanno il telaio in fibra di carbonio unidirezionale, una geometria all-mountain regolabile tramite sistema flip-chip e sospensioni con escursione anteriore di 160 mm e posteriore di 150 mm. Il motore è il Bosch Performance Line CX, compatibile con il nuovo aggiornamento software che ne incrementa la coppia massima a 100 Nm e la potenza di picco a 750 W. La batteria, integrata, modulabile ed estraibile, è da 800 Wh e compatibile con versioni da 600 o 400 Wh.

Entrambe le versioni sono compatibili con il range extender Bosch Powermore da 250 Wh, che può essere utilizzato anche singolarmente per alleggerire la bici fino a 4 kg. Una soluzione interessante per uscite più brevi o per chi preferisce un setup più agile.

La TP4-S monta una forcella FOX 36 Float Performance da 160 mm, ammortizzatore FOX Float X, trasmissione Shimano XT e freni Magura MT5 a quattro pistoni per assecondare chi cerca prestazioni elevate e una guida aggressiva. La TP4 propone invece un allestimento teso a garantire controllo e durata nel tempo. È per questo dotata di forcella FOX 36 Float Rhythm da 160 mm, ammortizzatore FOX Float Rhythm, cambio Shimano SLX e freni Shimano Deore a quattro pistoni.

Specifiche del telaio in carbonio

Cosa significa che i telai delle nuove eMtb Thok TP4 e TP4-S sono realizzati a mano in fibra di carbonio unidirezionale? Si tratta di una tecnologia che consente di ottimizzare la distribuzione del materiale. Le fibre vengono orientate in modo da concentrare il rinforzo solo nelle aree soggette a maggiore sollecitazione, mentre sono ridotte o eliminate dove non necessarie.

Il telaio è nuovo nel concept e nella realizzazione 1 di 6

Il sistema flip-chip consente di modificare l’angolo di sterzo, per adattare le eBike a diversi stili di guida. La configurazione “High” è pensata per un utilizzo all-mountain e prevede un angolo sella di 79° e uno sterzo di 64,5°. La “Low” apre entrambi gli angoli di mezzo grado, rendendo la bici più adatta all’enduro. In questo modo le nuove eMtb Thok si piazzano nel segmento di mercato a cavallo tra il mondo all-mountain e quello enduro.

I dettagli di casa Thok

Entrambe le versioni sono dotate di forcellino UDH, sistema di sospensione TPS-2 progettato in THOK, pinza freno montata direttamente sul telaio, senza ausilio di adattatori, e bloccasterzo integrato per proteggere il telaio da eventuali rotazioni eccessive del manubrio. Le ruote da 29” sono predisposte per configurazione mullet, con ruota posteriore da 27,5”, e montano gli pneumatici radiali Schwalbe Albert.

I due modelli sono disponibili nelle colorazioni Forge Red e Dragon Green, entrambe con finitura traslucida che valorizza la texture naturale del carbonio. La TP4-S include nel prezzo anche la TP4 Box: kit completo con pompa sospensioni, multitool, forcellino UDH di ricambio, chiave dinamometrica, borraccia, portaborraccia e una selezione di gadget THOK.

Quanto costano le nuove eMtb Thok

Infine passiamo ai prezzi di vendita. Le nuove TP4 e TP4-S sono disponibili in quattro taglie (S, M, L ed XL) e in due colorazioni (Forge Red e Dragon Green). Il prezzo al pubblico è di 5.990 euro per la TP4 e di 6.990 euro per la TP4-S. Tutti gli allestimenti Thok TP4 sono acquistabili online su www.thokbikes.com oppure presso la rete ufficiale dei THOK Point, consultabile qui.

– Iscriviti alla Newsletter e canale YouTube di Vaielettrico.it –