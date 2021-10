TheF Charging con Stellantis per le location di ricarica

TheF Charging scelta per assistere Stellantis nel creare una rete di ricarica rapida in tutta Europa. La società torinese aiuterà a identificare le location.

TheF Charging: “Identificati oltre 1.000 proprietari di location”

È stato lo stesso n.1 di TheF Charging, Federico Fea, a darne notizia. Fea ha lavorato in passato nel gruppo FCA e anche in Endesa, consociata spagnola di Enel Group: “Con orgoglio e soddisfazione oggi annunciamo la nostra partnership con Stellantis per creare una vasta rete europea che favorisce la mobilità elettrica ed elettrificata”, ha scritto Fea.”Insieme, abbiamo identificato oltre 1.000 proprietari o operatori di location in grado di soddisfare le principali esigenze di ricarica dei conducenti di veicoli elettrici. Per un totale di oltre 15.000 sedi in Europa e circa due milioni di posti auto“. Sembra di capire che si tratti di grandi parcheggi, aree di sosta e strutture ricettive in cui installare le colonnine. Fea fa sapere anche che Stellantis e TheF Charging collaboreranno allo sviluppo di questa rete e alla definizione di servizi di ricarica innovativi almeno fino al 2025.

“Autonomia e ricarica rapida cruciali per il successo delle auto elettriche”

L’intenzione di creare una propria rete di ricarica rapida era stata annunciata da Stellantis l’8 luglio scorso. La premessa è che “autonomia e ricarica rapida sono fattori cruciali per l’adozione su larga scala dei veicoli BEV”. E nel report pubblicato tre mesi fa si spiegava appunto che per affrontare questa sfida si puntava anche su un investimento in proprio. “Questa collaborazione tecnologica e commerciale genererà benefici lungo tutta la catena del valore“, spiega ancora Fea. “Ai nostri clienti, che guidino o meno un veicolo Stellantis, che potranno usufruire di servizi innovativi in linea con le specifiche del singolo requisiti. Ai proprietari delle sedi che ospiteranno la nostra rete. Quest’ultimo potrà contare su un maggiore afflusso di clienti di alto valore. E su una partnership di eccellenza basata su trasparenza, servizi personalizzati e collaborazione“. Qui altre info su TheF Charging.