The Future of Automotive Mobility, partecipa al webinar

The Future of Automotive Mobility è il titolo di un webinar che sarà on line giovedì 15 (11.30-13.00), organizzato dalla società di consulenza Arthur D.Little.

The Future of automotive con i n.1 della Case auto

Il webinar sarà introdotto da Saverio Caldani, Managing Partner di Arthur D. Little Italia e Spagna, e moderato da Mauro Tedeschini, fondatore di Vaielettrico.it. Si parlerà non solo della svolta elettrica, ma anche dell’avvento della mobility as a service. Ovvero della possibilità di fruire di un’automobile (o di un altro mezzo) non con l’acquisto, ma con formule innovative e flessibili. Fabrizio Arena, Partner e Head of Automotive & Mobility Practice di #ADL Italia, presenterà i risultati dello studio realizzato da Arthur D. Little. Seguiranno due panel con i numeri uno delle principali Case automobilistiche presenti in Italia. “Mobility profile and importance of car” e “Alternative drivetrains” saranno appunto i temi delle due tavole rotonde che seguiranno.

Chi ci sarà nei due panel, come partecipare

Ecco chi parteciperà alle due tavole rotonde di The Future of Automotive Mobility:

– Giuseppe Bitti, Managing Director di Kia Italia

– Massimiliano Di Silvestre, President & CEO di BMW Group Italia

– Radek Jelinek, President&CEO di Mercedes-Benz Italia

– Luigi Ksawery Luca’, Managing Director di Toyota Motor Italia

– Daniele Maver, Managing Director di Jaguar Land Rover Italia

– Giorgio Moroni, CEO di Free2Xperience

– Luca Ronconi, CEO di Gruppo Koelliker

Seguirà inoltre un intervento del Vice Ministro del Ministero dello Sviluppo Economico, l’Ing. Alessandra Todde. Per partecipare è sufficiente registrarsi al link: https://lnkd.in/g_R-bRx.