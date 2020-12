Sul Tevere navigare con barche elettriche ad emissioni zero grazie ad un investimento da 300 milioni finanziato dal Recovery Fund. Un percorso da sessanta chilometri – dal porto turistico di Fiumicino fino a Castel Giubileo – che prende il nome di “Tevere navigabile, dal mare a Roma percorrendo il fiume”. Presentato dalla sindaca della Capitale Virginia Raggi e scritto con il ministero dei Trasporti.

Abbiamo scritto di navigazione a emissioni zero ad Amsterdam, sulla Senna con una Parigi ricca di iniziative (leggi qui), sui fiumi tedeschi, pure a Bangkok. Ma ci sono pure Vienna e Budapest. A Venezia qualcosa si muove, ma troppa attenzione all’ibrido. Arrivano buone intenzioni da Roma.

Il progetto finanziato nel Recovery Plan

La direzione dello sviluppo dei prossimi decenni deve essere sostenibile e tendente alle emissioni zero. Su questo solco si muove il progetto del ministero dei Trasporti scritto insieme alla Città Metropolitana di Roma che sarà inserito nel Recovery Plan. Lodevole iniziativa per decongestionare il traffico della Capitale e far navigare barche elettriche dalla foce del Tevere fino al limite settentrionale della città e, soprattutto, percorrendo tutto il tratto metropolitano. La spesa calcolata dal ministero è da 300 milioni di euro.

Il Tevere nuovamente navigabile, ma prima le infrastrutture

Per far risorgere le vie d’acqua sul Tevere con i 300 milioni si vogliono realizzare le opere infrastrutturali per la navigazione e l’attracco, interventi di bonifica e messa in sicurezza delle banchine, ricordiamo il caso delle barche elettriche a Torino (leggi qui), e del bacino. E al risanamento ambientale e naturalistico. L’idea di investire sulla promozione della navigazione nel fiume è storia vecchia, ma questa volta si punta sui fondi europei e sulle emissioni zero.

La Raggi sogna la Senna e il Danubio

Alla stampa locale la sindaca ha citato gli esempi di Parigi, Vienna e Budapest sognando per Roma: “Un suo fiume navigabile con battelli elettrici a disposizione di cittadini e turisti. Sarà un itinerario unico al mondo, che attraversa la storia della nostra Capitale per arrivare fino alla foce del Tevere. Si tratta di un’opera strategica per la città”.

