Tetti fotovoltaici alla Coop Reno, con contratti PPA







Tetti fotovoltaici alla Coop Reno (supermercati), grazie a contratti PPA (Power Purchase Agreement) a lungo termine con Prosolia Energy.

Tetti fotovoltaici alla Coop, su altri 5 supermercati

Sono i privati in Italia a dare una spinta fondamentale alle rinnovabili, vista la passività (se non l’opposizione) di Stato ed enti locali. Ora Coop Reno, una delle maggiori del Nord Italia, amplia la partnership per la fornitura di energia rinnovabile a 7 supermercati in Emilia-Romagna. Con una capacità installata complessiva che sfiora 1 MWp, il portafoglio consente a Coop Reno di trasformare le strutture commerciali in asset energetici strategici. La collaborazione tra i due partner è iniziata nel 2024 con lo sviluppo dei primi progetti fotovoltaici in autoconsumo a Castel Guelfo di Bologna e Ponte Rivabella. La partnership è stata ora estesa ad altre 5 località: Bagnara di Romagna, Casalfiumanese, Riolo Terme, Silla di Gaggio Montano e Renazzo di Cento.

Energia a prezzi competitivi senza investimento iniziale

Strutturati sulla base di contratti PPA a 15 anni, i progetti combinano installazioni fotovoltaiche su tetto e pensiline fotovoltaiche. Massimizzando l’utilizzo delle infrastrutture commerciali esistenti. Questo approccio da una parte consente a Coop Reno di accedere a elettricità rinnovabile a prezzi competitivi senza investimenti di capitale iniziali (zero-CAPEX). Dall’altra migliora l’esperienza d’acquisto dei clienti offrendo aree di sosta ombreggiate. Generando al contempo energia pulita in loco. La grande distribuzione rappresenta uno dei settori a più alta intensità energetica in Italia. Secondo i dati ENEA, gli spazi commerciali della GDO consumano in media 219 kWh per metro quadro all’anno. Il 95% di tale fabbisogno è legato al consumo di elettricità per la refrigerazione, i sistemi HVAC e l’illuminazione.

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