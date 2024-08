Testo unico, ancora un provvedimento del governo “contro” le rinnovabili

Dopo il decreto “Aree idonee” e il decreto “Agricoltura”, un nuovo provvedimento del governo sembra ostacolare il processo di decarbonizzazione. Si tratta del Testo unico rinnovabili: sulla carta dovrebbe accelerare le nuove installazioni, in realtà crea una serie di nuovi ostacoli e allunga i tempi dei permessi.

Per le aziende di settore e le associazioni ambientalisti, il commento è unanime: “Invece di semplificare, complica”. A provocare una nuova rottura con il governo di destra è il Testo unico Rinnovabili che ha appena avuto il via libera dal Consiglio dei ministri

“Sembra che ogni occasione sia buona per introdurre qualche ostacolo sul percorso di autorizzazione e gestione di impianti FER“, è il commento del Coordinamento Free che raccoglie 25 associazioni in modo trasversale.

Sulla carta, come tutti i Testi unici, dovrebbe fare ordine tra i provvedimenti usciti negli anni e trovare un punto di caduta di buon senso tra gli interessi dei cittadini a vivere in un ambiente meno inquinato, i tempi certi delle autorizzazioni e la tutela del territorio.

Cosa dice il Testo unico sulle rinnovabili: tre le novità principali approvate

E in effetti è quello che si legge nella relazione introduttiva: “Una normativa unificata favorisce una più rapida transizione verso fonti di energia sicure e sostenibili, riducendo la dipendenza dai combustibili fossili”.

E più avanti si legge ancora: “Questo approccio contribuirà non solo a raggiungere gli obiettivi di RepowerEU, ma anche a consolidare il ruolo dell’Europa come leader globale nella lotta al cambiamento climatico e nella promozione delle energie rinnovabili”, si legge nella relazione illustrativa”.

Ma un conto sono i principio, altra cosa i provvedimenti nel concreto. Secondo il governo ci sono tre novità. La prima: “L’attività libera non richiede atti di assenso o dichiarazioni, tranne in caso di vincoli paesaggistici, nel quale l’autorità dovrà esprimersi entro trenta giorni (oggi il termine è di almeno 45 giorni)”.

Cos’è la procedura abilitativa semplificata

La seconda novità riguarda la “PAS”, procedura abilitativa semplificata che riguarda i progetti che non richiedono procedimento di “permitting” e non sono assoggettati a valutazioni ambientali.

Il testo unico prevede che si vada “da un minimo di 30 giorni ad un massimo di 75 per terminare la procedura. Oggi quest’ultimo termine può essere sospeso senza fissare alcun limite massimo per tale sospensione potendo, dunque, la procedura, durare anche due anni”.

Testo unico rinnovabili: come cambiano i tempi del “permitting”

Terza novità: l’istanza di Autorizzazione Unica. “Va presentata alla Regione per impianti sotto i 300 megawatt e oltre quella soglia al MASE: rientrano in quest’ultima casistica gli impianti off-shore”.

“Il procedimento – ha spiegato il governo – a seconda della complessità può durare 175 giorni, nel caso di progetti non sottoposti a valutazioni ambientali, fino a 420 giorni, nella più complessa delle ipotesi, dovendo prevedere in quest’ultima anche la Verifica di assoggettabilità a VIA e la Valutazione d’Impatto Ambientale”.

Cosa cambia? “Finora la legge ha previsto un termine di 60 o 90 giorni per la durata del procedimento di autorizzazione, senza, tuttavia, chiarire il tempo occorrente per la verifica di completezza della documentazione e comunque al netto dei tempi per le valutazioni ambientali”.

Il ministro Pichetto ammette gli ostacoli: compensato un eccesso di liberalizzazione

Del resto, lo stesso ministro dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica Gilberto Pichetto, di fatto, ha ammesso che ci sono nuovi paletti per la realizzazione di impianti rinnovabili: “E’ una mediazione e le mediazioni peccano sempre di qualche difetto”.

Nella conferenza stampa dopo il CdM, Pichetto si è così giustificato: “Anche l’intervento paesaggistico, ambientale, ha termini precisi, va a compensare quello che potrebbe essere considerato per alcuni un eccesso di liberalizzazione“.

Poi Pichetto ha ricordato perché si dovrebbero ridurre i tempi dei permessi: “Passiamo da 5 a 3 tipologie di procedura, con la distinzione tra le attività libere, quelle fino a una certa quota di megawatt per il fotovoltaico, le attività con una procedura abilitativa semplificata, che è la fascia di mezzo, e poi un’autorizzazione unica per quelle grandi”

Le critiche di aziende e associazioni ambientaliste

Rimangono le critiche che sono state mosse dal fronte delle aziende e delle associazioni, raggruppate nel Coordinamento Free (Coordinamento Fonti Rinnovabili ed Efficienza Energetica).

La prima contestazione riguarda la necessità di acquisire un idoneo titolo edilizio, che sembra “applicarsi in modo generalizzato anche agli interventi che dovrebbero essere realizzati in edilizia libera”. Il Coordinamento è contrario anche alla “necessità di acquisire pareri paesaggistici per interventi di rifacimento e potenziamento, ricadenti in alcune fattispecie di aree tutelate che fino a ora era possibile invece realizzare ricorrendo all’edilizia libera”.

