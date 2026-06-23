





Compatta nelle dimensioni, ricco di tecnologia e disponibile anche con trazione integrale a doppio motore. La nuova Subaru Uncharted punta a conquistare chi cerca un’elettrica versatile, capace di muoversi con disinvoltura tanto in città quanto lontano dall’asfalto.

Con la Uncharted Subaru proietta nel futuro i valori che hanno costruito la sua identità: sicurezza, piacere di guida e capacità di affrontare percorsi difficili. Il nuovo SUV di segmento C nasce sulla piattaforma sviluppata insieme a Toyota, ma conserva una personalità ben definita e una particolare attenzione alle prestazioni fuori strada, soprattutto nelle versioni a trazione integrale.

Design robusto e dimensioni compatte

La Subaru Uncharted misura 4,5 metri di lunghezza, 1,9 metri di larghezza e circa 1,6 metri di altezza, con un passo di 2,75 metri e una luce libera da terra di 21 centimetri. Dimensioni che la collocano nel cuore del segmento dei C-SUV elettrici.

Lo stile punta su forme muscolose e superfici scolpite, che trasmettano robustezza e sportività. Il frontale è caratterizzato da gruppi ottici sottili e da una firma luminosa a sei elementi che contribuisce a rendere immediatamente riconoscibile il modello. La parte posteriore presenta linee più tese e spigolose, mentre i cerchi aerodinamici da 18 o 20 pollici contribuiscono a contenere la resistenza all’aria. Il coefficiente aerodinamico dichiarato è di 0,27. Il bagagliaio offre una capacità di circa 400 litri, che diventano oltre 1.330 abbattendo gli schienali posteriori.

Interni spaziosi e tecnologia essenziali

L’abitacolo segue una filosofia minimalista ma molto curata. I materiali e gli assemblaggi trasmettono una sensazione di qualità elevata, mentre la plancia sviluppata orizzontalmente contribuisce a creare una notevole percezione di spazio.

Al centro troviamo un display da 14 pollici che gestisce infotainment e numerose funzioni del veicolo. Purtroppo anche la maggior parte dei comandi della climatizzazione restano integrati nello schermo, una soluzione non sempre apprezzata dagli utenti.

Davanti al guidatore è presente una strumentazione digitale da 7 pollici, ben leggibile e ricca di informazioni. Particolare il volante dalla forma quasi squadrata, dotato di pulsanti fisici grandi e facilmente raggiungibili. Sul tunnel centrale troviamo due basi di ricarica wireless per smartphone, peccato che non siano molto contenitive. Alzandolo sguardo troviamo uno specchietto retrovisore digitale, soluzione rara da trovare in auto di questo segmento.

Tre versioni, fino a 600 chilometri di autonomia

La gamma prevede tre configurazioni. La versione di accesso adotta una batteria da 58 kWh, trazione anteriore e un motore da 124 kW. L’autonomia dichiarata raggiunge circa 450 chilometri.

Il secondo allestimento mantiene la trazione anteriore ma utilizza una batteria da 77 kWh e una potenza di 165 kW. In questo caso l’autonomia sfiora i 600 chilometri nel ciclo WLTP.

Al vertice della gamma troviamo la variante AWD a doppio motore, con una potenza complessiva di 252 kW, batteria da 77 kWh e autonomia di circa 500 chilometri.

Per tutte le versioni la ricarica avviene fino a 22 kW in corrente alternata e fino a 150 kW in corrente continua. Grazie al sistema di precondizionamento della batteria il passaggio dal 10 all’80% richiede circa 30 minuti nelle condizioni ottimali.

Come va su strada

Su asfalto la Uncharted si distingue per un comportamento equilibrato e prevedibile. Convincente l’accelerazione anche se non bruciante. Chi vuole uno scatto più deciso può però scegliere la versione a trazione integrale che offre uno 0 a 100 km/h in circa cinque secondi.

Ottima la risposta del freno, mai spugnoso e molto modulabile. La frenata rigenerativa, regolabile su cinque livelli attraverso le palette al volante consente anche una sorta di one-pedal drive. Lo sterzo è leggero ma sufficientemente preciso.

Lo schema sospensivo prevede un MacPherson all’anteriore e un doppio braccio oscillante al posteriore. L’impostazione privilegia il comfort, quindi assorbe bene buche e sconnessioni, ma ha una lieve tendenza al coricamento nelle curve affrontate con maggiore decisione.

L’elettrica Subaru non dimentica il fuoristrada

È però lontano dall’asfalto che emerge il carattere più autentico della Uncharted. La versione AWD dispone infatti del sistema X-Mode con modalità dedicate ai fondi a bassa aderenza e alle superfici più morbide come fango o neve alta.

La gestione elettronica della trazione sfrutta l’intervento selettivo dei freni per simulare il comportamento di un differenziale autobloccante. La presenza di due motori controllati indipendentemente permette inoltre una distribuzione della coppia estremamente rapida e precisa.

Non manca il controllo automatico della velocità in discesa, che consente di affrontare i tratti più ripidi mantenendo una velocità costante senza intervenire sui freni. In questo contesto la frenata rigenerativa offre un contributo importante, migliorando sia il controllo sia l’efficienza energetica.

Prezzi e disponibilità

La versione d’ingresso parte da 39.900 euro, quella con batteria da 77 kWh e trazione anteriore da 44.900 euro, mentre la variante AWD raggiunge i 47.900 euro. C’è poi anche un allestimento da 48.900 che offre anche tetto panoramico e presa da 220 Volt nel bagagliaio.

Per il lancio Subaru prevede uno sconto di 5.000 euro sulle versioni a trazione anteriore e di 4.500 euro sulla variante integrale, senza obbligo di finanziamento. La garanzia è di otto anni, batteria compresa.