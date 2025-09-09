TEST – Tesla Model Y 2025, è ancora il punto di riferimento?

Tesla Model Y 2025 Juniper: recensione completa. Prezzo, autonomia, interni e consumi della nuova versione aggiornata.

Della Tesla Model Y si è già scritto molto. L’avevamo raccontata anche noi al debutto, quando è stata presentata questa versione aggiornata 2025, la Juniper. Ma è nell’utilizzo quotidiano, più che nella scheda tecnica, che oggi si gioca il confronto tra marchi e modelli. Per questo, invece di descrivervi come è fatta, vogliamo concentrarci sull’esperienza di bordo e su cosa offre realmente alla guida.

Dimensioni, motori e prezzo

Qualche numero giusto per ricapitolare le caratteristiche principali. La Tesla Model Y 2025 misura 4,79 metri di lunghezza, 2,13 di larghezza e 1,62 di altezza. La versione che abbiamo in prova è la Long Range a trazione integrale, con due motori: circa 200 CV all’anteriore e poco meno di 300 al posteriore. Prezzo chiavi in mano: 54.800 euro.

Interni e spazio a bordo

Appena saliti si respira il classico design minimalista Tesla. Non c’è praticamente nulla a interrompere le superfici, se non la leva delle frecce, reintrodotta dopo le critiche ricevute quando è stata tolta nella nuova Model 3. Nonostante l’essenzialità, l’abitacolo risulta accogliente grazie a rivestimenti morbidi, alternanza di similpelle e tessuti gradevoli al tatto. Il grande tetto panoramico in vetro poi contribuisce alla sensazione di spaziosità della Model Y.

I passeggeri, sia quelli sui sedili anteriori che su quelli posteriori hanno a disposizione davvero tantissimi centimetri. Anche per i carichi extra lo spazio è ampio e ben organizzato. Il vano bagagli è tra i più ampi della categoria: oltre 800 litri in configurazione standard e più di 2.000 con i sedili posteriori abbattuti. A questo si aggiunge un frunk di tutto rispetto da circa 116 litri. Non mancano vani supplementari e pozzetti anche nell’abitacolo, utili per riporre oggetti, insieme all’immancabile ricarica wireless per due smartphone.

Comfort acustico e impianto audio

Tesla ha migliorato il comfort acustico: sulla Model Y Juniper 2025 la rumorosità di rotolamento è stata ridotta del 22% e i fruscii aerodinamici del 20%. Risultato: un’auto molto silenziosa, ideale per i lunghi viaggi. L’impianto audio con 16 altoparlanti convince poi l’ampiezza e il “colore” del suono, mentre i bassi potrebbero essere più precisi.

Intrattenimento e infotainment

Il sistema infotainment è tra i più completi del mercato. Sono disponibili player video come YouTube e Netflix, accessibili tramite le proprie credenziali. La visione è attiva sul display anteriore solo a vettura ferma, mentre durante la marcia resta utilizzabile lo schermo posteriore da 8 pollici. Anche i videogiochi fanno parte del pacchetto, con possibilità (consigliatissima per chi ha bambini) di collegare un controller Bluetooth. Per la musica si possono sincronizzare facilmente gli account Spotify o Apple Music tramite QR code.

La gestione dei menu è semplice e intuitiva, uno dei punti di forza di Tesla. Il software infatti è il cardine del rapporto tra l’utente e l’automobile e in questo il brand californiano è davvero maestro: tutto è semplice intuitivo e “magicamente” nel posto esatto dove lo si va a cercare. Anche la climatizzazione è immediata ed efficace. Unico appunto è sulla rumorosità: sia la ventilazione che soprattutto il raffreddamento dei sedili, sono piuttosto rumorosi.

Alla guida: accelerazione e maneggevolezza

Lo scatto è impressionante: la Tesla Model Y 2025 accelera da 0 a 100 km/h in 4,2 secondi, valori da auto sportiva. Lo sterzo è preciso e regolabile su tre livelli di resistenza, la trazione integrale offre grande aderenza e una confidenza incrollabile anche quando si calca sull’acceleratore. La frenata invece è nella media, con due livelli di rigenerazione. L’unico limite è il raggio di sterzata, superiore ai 6 metri, che complica le manovre in città.

Ed è proprio nell’utilizzo urbano che la Model Y è meno a proprio agio. le dimensioni contano, ma i sistemi di assistenza vengono in aiuto. Le telecamere a 360 gradi sono tra le migliori in circolazione, con grande nitidezza e persino un sistema di pulizia integrato.

Una particolarità riguarda la selezione delle marce: non c’è un comando fisico, tutto avviene dal display centrale. In più Tesla propone un sistema che intuisce automaticamente se inserire la marcia avanti o la retro durante le manovre.

Consumi e autonomia

Nei test delle ultime settimane la Model Y Juniper ha registrato consumi di 14 kWh/100 km in città, 17 kWh in extraurbano e 19 kWh in autostrada a 130 km/h, con aria condizionata accesa (circa 1 kWh per ogni ora di utilizzo). La ricarica arriva a un massimo di 250 kW, anche se nella pratica ai Supercharger la curva si stabilizza tra i 150 e i 200 kW.

Conclusioni sulla Tesla Model Y 2025

Con la concorrenza sempre più agguerrita, Tesla non è più sola nell’offrire un buon equilibrio tra qualità e prezzo. Tuttavia, se si guarda all’esperienza di bordo, al software e alla semplicità di utilizzo, la Model Y 2025 Juniper resta ancora un riferimento assoluto. È confortevole, silenziosa e brillante nella guida, perfetta per i lunghi viaggi, ma capace di divertire sui percorsi più dinamici.