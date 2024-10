Test su strada R5, con il VIDEO

Test su strada R5: Paolo Mariano ha guidato la nuova Renault in Costa Azzurra, 110 km per farsi un’idea di piacere di guida, abitabilità e consumi. VIDEO.

Test su strada R5, nella versione 52 kWh (30.900 euro)

Paolo si aspettava un’auto particolarmente divertente da guidare, destinata a un pubblico giovane, proposta con colori forti come il giallo o il verde pop della prova. L’attesa non è andata delusa, anche se la prova andrà ripetuta su distanze e terreni più impegnativi dei dintorni di Nizza. A dispetto delle misure esterne contenute (392 cm. di lunghezza, 13 in meno della Clio), la R5 offre una grande abitabilità interna, grazie a un passo molto ridotto. Con soluzioni tecniche da auto di categoria superiore, come le sospensioni mutilink al posteriore e il doppio vetro nel parabrezza, che crea un ambiente ovattato all’interno. Il sistema di navigazione, poi, è lo stesso della Megane, decisamente più evoluto di quello molto più spartano della Zoe. La versione provata da Paolo è la prima ad essere lanciata sul mercato, con 52 kWh di batteria, 410 km di autonomia e motore da 110 kW, a 30.900 euro. Seguirà la versione più economica, a partire da circa 25 mila, con batteria 40 kWh e motore da 70 o 90 kW.

Consumo della prima prova (110 k): 12,5 kWh/100 km

Un altro aspetto convincente della nuova Renault 5 è il peso complessivo, sotto i 1.450 kg. Si è lavorato sia sul pacco-batterie sia sul motore per riuscire ad avvicinare la stazza a quella di un corrispondente modello con motore termico e, ovviamente, contenere i consumi. A questo proposito una prima indicazione è arrivata dai 110 km percorsi da Paolo, al termine dei quali il computer di bordo ha registrato il dato medio di 12,5 kWh/100 km. Quindi una percorrenza di 8 km con un kWh di energia. Per calcolare la spesa occorre capire dove si ricarica. Per chi ha la possibilità di farlo a casa, a un costo di 25-30 centesimi al kWh, si può avere un risparmio enorme rispetto a un’auto a benzina delle stesse dimensioni. Le colonnine pubbliche, si sa, sono molto meno convenienti. Ricordiamo che la R5 ricarica con potenza fino a 11 kW in corrente alternata e fino a 100 in continua.