TEST – Smart #3 promossa, in strada e in pista

La Smart #3 è un’auto elettrica di stile e grande comfort. I 428 cavalli della versione Brabus però non disdegnano nemmeno la pista.

La #3 è il secondo modello della nuova era Smart, quella caratterizzata della partnership tra Daimler e Geely. Proprio sulla piattaforma SEA del gruppo cinese nasce questa #3, piattaforma condivisa con altri modelli del gruppo e anche con la #1.

Rispetto alla sorella minore però, questa nova Smart è più lunga di una quindicina di centimetri e arriva a 4 metri e 40 centimetri. Anche il design cambia: non tanto nella parte anteriore, ma soprattutto al posteriore più filante con una linea superiore che cala in maniera più morbida. Molto interessante come l’#3 riesca a conciliare un aspetto giocoso e a tempo stesso atletico.

I fari a goccia hanno un bel taglio sottile con una linea di collegamento tra i gruppi ottici sia all’anteriore che al posteriore. Le ruote sono da 19 pollici in tutte le versioni tranne che nella versione Brabus dove arrivano a 20″.

Il bagagliaio è da 370 litri, ha uno spazio anche sotto al piano di carico, ma su due livelli. I sedili sono frazionabili 60-40 e c’è anche uno sportellino passante per i carichi più ingombranti. Per il cavo di ricarica è stato ricavato un vano da 15 litri all’anteriore, sotto al cofano.

Che autonomia ha la Smart #3?

La Smart #3 ha 2 tipi di batteria. La versione Pro (la entry-level) monta una pacco litio ferro fosfati da 49 kWh che si ricarica a 7,4 kW o, in corrente continua, a 130 kW. In tutte le altre versioni troviamo invece una batteria nichel cobalto manganese da 66 kWh che in ricarica raggiunge i 22 kW che diventano 150 kW in corrente continua.

I tempi di ricarica sono di circa 6 ore per la Pro e di circa 3 per le altre versioni. In corrente continua con entrambe le batterie si passa dal 10% all’80% in circa mezz’ora. L’autonomia dichiarata per la Pro è di 330 km mentre le altre versioni si aggirano tutte intorno ai 420 km, con la Premium che arriva a 455.

Interni e dotazioni di bordo

Gli interni sono molto moderni, molto minimal… molto Smart! Ecopelle e plastiche danno la sensazione di buona qualità e le rifiniture in contrasto cromatico vivacizzano gli spazi. I sedili sono un avvolgenti ma non troppo, sono regolabili in un’infinità di modi (anche nel supporto lombare) e, nelle versioni top di gamma, oltre che essere riscaldati sono anche ventilati.

L’elemento dominante degli interni è certamente il cruscotto a T. Bella la parte frontale, mentre convince meno il tunnel tra i due sedili. Va però detto che è davvero funzionale visto che offre tanto spazio: due porta bottiglie, un vano con possibilità di ricarica a induzione per lo smartphone e un ampio pozzetto climatizzato.

In posizione centrale troviamo un grande display da 12,8 pollici da cui si controlla tutto: infotainment, telecamere, gestione dell’auto e ovviamente navigazione. C’è anche un secondo display più piccolo sul lato guida da 9 pollici per la strumentazione. Sui modelli top di gamma poi c’è anche l’head-up display.

Smart #3, come va?

Abbiamo provato la Smart #3 in strade extraurbane, urbane, autostrada e anche in pista (nella versione Brabus). Quello che colpisce è come sia a suo agio in tutte le situazioni. Fin dai primi chilometri si percepisce un ottimo feeling. La rumorosità è piuttosto contenuta, si sente un po’ il rotolamento, mentre sotto ai 100 km/h non si percepiscono fruscii o turbolenze. Comfort più che convincente anche per quanto riguarda l’assetto. Smart infatti tra la #1 e la #3 ha lavorato parecchio proprio sulle sospensioni.

L’obiettivo – pienamente centrato – era quello di dare più sostegno senza però rinunciare al comfort. Lo sterzo è abbastanza preciso e progressivo, ma soprattutto non è mai troppo leggero. In generale possiamo dire che questa Smart #3 è davvero un ottimo compromesso: è comoda per l’utilizzo quotidiano ma, se viene sollecitata, sa comunque risponde con precisione e prontezza.

Considerato il peso di quasi 2.000 kg, le doti dinamiche sono notevoli, merito sicuramente anche della ripartizione del peso 50-50 tra anteriore e posteriore.

Il motore è molto piacevole: è collocato al posteriore e ha una potenza di 272 cavalli, una coppia da 343 Nm e un tempo sullo 0-100 km/h di 5,8 secondi. La versione Brabus ha anche un secondo motore collocato questa volta all’anteriore che porta i cavalli a 428, la coppia 543 e il tempo per arrivare a 100 km/h scende a 3,7 secondi.

Un bilancio della Smart #3

Daimler e Geely hanno davvero lavorato bene. Questa #3 è un’auto curata sotto ogni aspetto: ha un bel design, begli interni, è silenziosa, confortevole, piacevole da guidare e ha davvero un gran motore. C’è poco di più da chiedere a un auto di questa categoria…

Parliamo di prezzi: si parte dalla entry level, la Pro, che costa circa 38.500 euro, poi per la Pro+ servono 5.000 euro in più e con la Premium si arriva intorno ai 46.500 euro. Per la Brabus si superano invece 51.000 euro.

