











Dopo averne scritto in diversi articoli finalmente abbiamo avuto la possibilità di provare il Silence S02. Uno scooter elettrico con tanta autonomia, tanta coppia e una ciclistica davvero agile.

Il modello più venduto del costruttore spagnolo si prepara ad aggredire con concretezza anche il mercato italiano. Cuore del progetto resta la batteria estraibile da 5,6 kWh, trasportabile come un trolley e pensata per superare uno dei limiti storici degli scooter elettrici: peso e praticità di ricarica. La ricerca di un compromesso tra peso della batteria, autonomia e potenza spesso è una coperta corta che lascia scoperti sia la testa che i piedi. Silence, mettendo le ruote alla batteria, ha così potuto ignorare il problema peso e dare ai suoi scooter più autonomia e più potenza.

L’S02 ad esempio ha un’autonomia dichiarata fino a 150 km nella versione L1 e 140 in quella L3. Ma soprattutto è in grado di raggiungere gli 85 km/h sfoggiando una coppia davvero generosa. La batteria inoltre è uguale in tutti i veicoli in gamma e incorpora anche il caricatore, quindi si ricarica in circa 8 ore collegando semplicemente un cavo a una qualunque presa Schuko.

Prestazioni da commuter metropolitano evoluto

Il Silence S02 nella versione L3 può essere paragonato a un 125 cc. Il motore integrato nella ruota posteriore, soluzione che libera spazio nel sottosella, eroga 4 kW di potenza, ma con un aggiornamento previsto tra poche settimane i kW diventeranno 6 in modo da poter così accedere alle strade a scorrimento veloce. La velocità massima è di 85 km/h.

L’autonomia dichiarata raggiunge 150 km (140 km nella versione L3), valore competitivo per l’uso urbano e periurbano. Il telaio adotta ruote alte da 16 pollici, con freni a disco da 240 mm all’anteriore e 220 mm al posteriore, mentre il peso complessivo è di 132 kg batteria inclusa. Numeri che lo rendono uno scooter adatto non solo alla città ma anche a spostamenti extraurbani brevi.

Comfort, connettività e praticità quotidiana

Dal punto di vista ergonomico, la sella a 77 cm da terra garantisce una posizione di guida accessibile e confortevole. Il design riprende la tradizione degli scooter a ruote alte reinterpretandola in chiave moderna, con tre colorazioni curate e linee pulite.

Tra le dotazioni troviamo le luci full LED, presa USB, connettività evoluta tramite app. Anche la capacità di carico non è male: sotto la sella c’è spazio per un casco jet (cosa rara per uno scooter a ruote alte) e in più la pedana è piatta per riporre borse o zaini. Pratico e ben studiato anche il gancio, alto a sufficienza per dare stabilità al carico. Soluzioni pensate per un utilizzo quotidiano reale, non solo teorico.

Alla guida convince per equilibrio e stabilità

Ma veniamo alla guida. Il Silence S02 si è dimostrato ben bilanciato e facile da guidare, anche quando si aumenta il ritmo. La posizione di guida è comoda e grazie al manubrio largo si ha sempre il pieno controllo. L’accelerazione è brillante e l’erogazione della coppia è davvero generosa.

Le ruote alte contribuiscono alla stabilità, ma senza penalizzare l’agilità nel traffico. Il risultato è una guida piacevole e rassicurante, adatta sia a utenti esperti sia a chi arriva per la prima volta su un elettrico.

Arrivo in Italia e strategia europea

Silence detiene oggi circa il 15% del mercato europeo degli scooter elettrici, con quote superiori al 30% in Spagna. L’arrivo del nuovo S02 in Italia sarà accompagnato da una rete di distribuzione che ad oggi punta a superare i 50 punti vendita entro fine anno.

L’obiettivo è quello di creare una rete di altissima qualità in grado di rispondere in loco a una gamma veramente vasta di manutenzioni e riparazioni. I concessionari sono ad esempio formati anche sulla gestione tecnica delle batterie, così da evitare interventi complessi fuori sede.

E alla fine i prezzi. La versione L3e del Silence S02 parte da un prezzo di € 3.790, la versione L1e, limitata a 45 km/h e che si può guidare con la patente AM è disponibile a partire da € 3.280.