TEST – Renault Scenic e-Tech. È davvero la migliore del 2024?

Abbiamo provato a fondo la Renault Scenic e-Tech, auto dell’anno 2024. Ma è davvero così? Qualche picco difettuccio lo abbiamo trovato, ma in complesso ci è piaciuta parecchio.

Iniziamo dai numeri e come al solito dalle dimensioni. La Renault Scenic è lunga circa 450 cm, larga 190 e alta 160. Il passo è di 280 e questo vuol dire tanto spazio a bordo e anche un bel bagagliaio. Il design è molto riconoscibile con un frontale è decisamente Renault e quello che gli manca in sobrietà lo guadagna in originalità. Al posto della griglia troviamo un pattern che moltiplica il logo della casa francese che troviamo qui al centro. Molto cattivi e molto belli i fari tagliati sottili che sovrastano le luci di posizione con sviluppo verticale. Al posteriore ci sono tante superfici spezzate e tanti angoli acuti. Scelte di design e accorgimenti aerodinamici. Il risultato finale piuttosto piacevole.

Batteria, motore, autonomia e ricarica

Due le varianti, entrambe a trazione anteriore. La Confort range da 170 CV con una batteria da 60 kWh oppure la Long range con 220 CV e batteria da ben 87 kWh. Velocità massima è rispettivamente di 150 e 170 km/h. L’autonomia i 430 km dichiarati per la Confort range che salgono fino a 610 per la Long range. La scenic ricarica a 22 kW in AC e fino a 150 in DC.

A bordo della Renault Scenic

Lo spazio a bordo è tantissimo sia davanti che dietro. Molto luminoso grazie anche al grandissimo tettuccio panoramico. Una soluzione wow con una tendina che di fatto non è fisica, ma “appanna” il vetro elettronicamente: si dice elettrocromico.

Davvero bella la disposizione di tutte le interfacce e di quasi tutti i comandi. A partire dai due grandi display. Quello guidatore è molto ben visibile e personalizzabile attraverso i tasti sul volante. Quello centrale, in posizione verticale è integrato benissimonella plancia ed è animato da Android auto, quindi una garanzia per quanto riguarda App e navigazione con Google Maps. Ho trovato anche molto piacevole e ben fatto il menù delle regolazioni proprie dell’auto. Tutto facile e intuitivo. I colori cambiano in base alla modalità di guida (ne abbiamo tre programmate e una personalizzabile). Di fatto vanno a regolare l’accelerazione, la risposta degli ammortizzatori e del volante e anche qualche dettaglio per il risparmio energetico.

Volante pieno di comandi, ma veramente piacevole e sopratutto intelligente. I tasti che sembrano a sfioramento in realtà sono fisici e tutti i comandi sono al posto giusto e semplici da trovare. Sulla parte sinistra abbiamo il comparto assistenti di guida e su quello desta i multimedia e assistente vocale. Per regolare volume o cambiare traccia bisogna però passare alla leva dietro. Qui troviamo anche frecce, tergicristalli e fanaleria. Più in alto sulla destra c’è la leva per la selezione della marcia. Personalmente ho trovato la scelta un po’ discutibile, perché in fase di manovra è facile urtare contro la leva dei tergicristalli. In chiusura, dietro al volante ci sono anche le palette per regolare l’intensità della frenata rigenerativa.

Spazi e materiali

Nella Renault Scenic c’è un mix ben assortito di materiali, cromi e disegni. Un’alternanza che rende vivaci le superfici e il design degli interni ben curato. In generale è spaziosa e con un’ottima visibilità. Di spazio ce n’è tanto, ma organizzato in modo non sempre ottimale. Nota di merito per la cura dei sedili posteriori che oltre a essere molto spazioso è dotato di un “bracciolone” super intelligente con vani di appoggio, predisposizione per fissare smartphone e tablet, e ovviamente anche un sacco di prese di ricarica USB C.

Comodissimi anche i seggiolini anteriori, non esageratamente avvolgenti, riscaldati e quello del guidatore è addirittura massaggiante.

Alla guida della Renault Scenic

Posizione di guida rialzata, visibilità ottima. Nulla da dire, anche per lo specchietto retrovisore elettronico. La telecamera posteriore lavora bene e anche quando piove e in condizioni di scarsa luminosità. Se non vi piace basta disattivarlo per avere uno specchietto uno classico.

Passando alle doti dinamiche, ottima l’accelerazione, veramente incisiva e perfettamente disabile. Meno convincente la risposta al volante: non è direttissima e un po’ imprecisa. Va comunque più che bene su un’auto che non ha alcuna pretesa sportiva. Quello che invece non ci ha convinto è il feedback del freno che è troppo leggero, poco progressivo e soprattutto non restituisce il “peso” che si sta dando al pedale.

Prezzi

Concludiamo come al solito parlando di prezzi: che vanno dai 40.050 della versione base ai 50.450 dell’allestimento top di gamma che abbiamo in prova.

