TEST – Renault 5 E-Tech: bella in città e divertente tra le curve

Renault 5 E-Tech ha un design spettacolare ed è divertentissima da guidare. Ha più di 300 km di autonomia e i prezzi partono da 26.900 €.

Renault con la 5 E-Tech auto ha fatto a mio parere un piccolo capolavoro: è riuscita a strappare un’icona dal passato e proiettarla nel futuro. Le proporzioni sono perfette, le linee e i volumi ricalcano quelle della R5 del passato, ma allo stesso tempo un’infinità di dettagli la rendono un’auto attualissima.

Renault ha curato tantissimo i dettagli a partire dai gruppi ottici con un motivo a quattro angoli che ritroviamo nelle diverse componenti luminose. Immancabile anche l’orgoglio di patria con una piccola bandiera francese proprio nell’angolo del proiettore. Sul cofano spicca invece quella che sembra una tabella. Un numero 5 disegnato da bande led che indicano anche sommariamente lo stato di carica della batteria. Guardando la linea laterale la R5 sembra più lunga di quella che è in realtà. Infatti parliamo di meno di 4 metri (392 cm) con un passo di 2 metri e mezzo.

Le ruote sono da 18 pollici ma il passa ruota nero le fa sembrare ancora più grandi. Passa ruota che si collega a una minigonna, sempre nera, che corre fino alle ruote posteriori. Molto bello il dettaglio del tettuccio con una linea rossa che prosegue fino al posteriore evidenziando il piccolo spoiler sopra al vetro. Il posteriore è la parte che è in assoluto più identica alla R5 del passato, l’elemento veramente distintivo sono i gruppi ottici moderni nonostante la silhouette tenga fede all’originale. Il bagagliaio è abbastanza capiente (326 litri) e si sviluppa soprattutto in profondità.

Motore e batteria

La R5 nasce sulla piattaforma AmpR Small dedicata ai veicoli di segmento B. Due scelte di batteria: Comfort range da 52 kWh per un’autonomia WLTP di 410 km oppure Urban range da 40 kWh e 312 km WLTP. La Comfort arriva a 150 cavalli e la Urban a 120 con una coppia rispettivamente di 245 e 225 Nm. Altra differenza è nella ricarica di picco: 100 kW per la Comfort, 80 per la Urban. Entrambi si fermano a 11 kW in AC.

Interni

Quello che secondo me è il più grande difetto di questa R5 sono le dimensioni degli interni. In quasi 4 metri di auto, soprattutto su una piattaforma nativa elettrica, si possono ricavare abitacoli decisamente più spaziosi.

Dimensioni a parte, gli interni sono spettacolari. Tutte le superfici rivestite sono realizzate in “jeans” 100% proveniente da bottiglie riciclate. La decorazione con disegno ad H dei sedili è un richiamo agli interni degli anni Ottanta, come anche lo sono anche altri dettagli e le cuciture davanti al lato passeggero. I colori sono volutamente POP, in linea con gli esterni. Gli spazi di stivaggio, non sono molti e non sono molto grandi, mentre ricarica wireless e porte usb C sono ben studiate e di facile utilizzo.

Tecnologia

La plancia ha due schermi entrambi da 10 pollici. Quello del guidatore è idealmente suddiviso in tre parti ed è configurabile per avere sott’occhio le quello si desidera: consumi, navigatore, multimedia, e tutte le altre informazioni.

Quello centrale permette di gestire le impostazioni del veicolo e di scegliere tra le quattro modalità di guida: Eco, Comfort e Sport più una personalizzata. Di fatto si regolano durezza dello sterzo ed accelerazione.

La navigazione è quella di Google quindi ci permette anche di pianificare in anticipo le soste per la ricarica o di prevedere la carica residua all’arrivo.

Come si guida la Renault 5 E-Tech?

Renault ha lavorato tantissimo per mantenere i pesi contenuti e la posizione di guida bassa. La batteria è sottile, i sedili sono stati progettati per ridurre l’altezza e tutto questo lavoro si sente. La R5 è una macchina spettacolare da guidare. Lo sterzo è preciso e molto diretto e l’assetto permette di divertirsi davvero molto tra le curve. Ovviamente la R5 è perfetta anche in città dove paga però un po’ in termini di confort. Le sospensioni infatti sono più pensate per una guida allegra che per assorbire dossi e pavé.

L’accelerazione è spettacolare, mentre sulla frenata bisogna dilungarsi un po’. Il pedale sinistro ha una corsa brevissima, quindi bisogna entrare un po’ in confidenza per riuscire a dosare con precisione la frenata. A me personalmente piace molto, come anche le sospensioni rigide, ma si rientra nei gusti personali.

Consumi e prezzi

Senza avere alcun riguardo si fanno tranquillamente 100 km con 16 kWh quindi possiamo dire che l’autonomia reale è intorno ai 320 km, che se ci si muove prevalentemente in città sale anche di parecchio.

Prezzi: si parte da 26.900 per la urban e da 31.900 per la Comfort range. Arriverà anche una Urban range da 95 cavalli con un allestimento un po’ più semplice e costerà 25.000 euro.

