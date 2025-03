TEST – NIU NQiX e FQi: grandi nelle prestazioni, compatti nel prezzo

Vuoi leggere questo articolo senza pubblicità? Entra qui e abbonati a Vaielettrico Premium

NIU ha presentato ad EICMA la gamma 2025 svelando due nuovi scooter: NQiX e FQi. Due mezzi che vanno in direzioni opposte e ampliano così la possibilità di scelta di clienti del brand. Inoltre NIU Italia punta forte su rete vendita, assistenza e prezzi super-agguerriti.

Iniziamo dalle novità di prodotto. Le abbiamo viste ad EICMA e abbiamo avuto la possibilità di guidarle, anche se per pochi chilometri. Il tempo necessario per scoprire le notevoli differenze tra i due veicoli.

NIU NQiX

L’NQiX è l’evoluzione nella forma e nella sostanza della gamma NQi. C’è qualche piccolo ritocco estetico, ma concettualmente non si distanzia dalla tradizione. Le cose cambiano se si guarda invece alla sostanza. Oltre all’implementazione di tanta tecnologia e una migliore interazione con l’utente, NQiX cresce tanto soprattutto nelle performance.



Tre sono le versioni che nei fatti vanno a sostituirsi alla generazione precedente: NQiX 150, 300 il GTS e 500. Il 150 è un ciclomotore con velocità massima limitata a 45 km/h e un motore con una potenza massima di 2,6 kW. Ha un’autonomia dichiarata di 60-70 km.

L’NQiX 300 raggiunge gli 80 km/h, ha un motore da 5 kW e un’autonomia dichiarata 110-120 km. È il modello di punta della gammaNQiX, quello più richiesto e quello che meglio bilancia performance, autonomia e prezzo.

L’NQiX 500 con un motore da 9 kW arriva fino a 100 km/h e ha un’autonomia dichiarata di 90-100 km.

NIU FQi

Il NIU FQi fa una strada a parte. O forse si potrebbe dire che apre una strada a parte, sarà il tempo a dirlo. Esteticamente non ha quasi nessuna parentela con il resto della gamma NIU. Non ritroviamo gli angoli retti e le superfici piane degli altro scooter del marchio cinese.

L’FQi si caratterizza piuttosto per linee con angoli acuti e un look più sportivo. Due sono le versioni: FQi 300 e FQi 500, rispettivamente ciclomotore e motociclo. L’FQi 300 infatti ha una velocità massima di 45 km/h e una potenza di picco di 4,8 kW. L’autonomia dichiarata è di 70-80 km. FQi 500 raggiunge i 95 km/h grazie a un motore da 6,4 kW ed ha un’autonomia di 90-100 km.

Come vanno?

Tante differenze estetiche ma soprattutto le due serie si distinguono per le doti dinamiche. Le profonde differenze costruttive, soprattutto per quel che riguarda il telaio, si riflettono sulla guida. L’NQiX di fatto restituisce le sensazioni che conosciamo e che contraddistinguono la serie N. Si tratta di scooter reattivi e molto sensibili con un motore potente e un’accelerazione decisa in rapporto ai propulsori. L’FQi invece è stata una piacevole sorpresa. Uno scooter molto piacevole da guidare che mette immediatamente a proprio agio per la sincerità delle sensazioni di guida. Molto fluido, stabile ed equilibrato. Progressivo nello scendere in curva e in accelerazione.

I prezzi

NIU Italia per il 2025 mette in campo una politica dei prezzi molto aggressiva. I nuovi modelli di punta grazie agli incentivi hanno prezzi di poco superiori ai 2.500 euro. Se invece si guarda agli scooter degli anni scorsi si possono davvero fare grandi affari. NIU punta a sbaragliare la concorrenza elettrica e a rivaleggiare addirittura con i listini degli scooter a benzina