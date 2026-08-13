TEST – Nissan Micra. Come si comparta la cugina dalla R5?







La Nissan Micra arriva alla sesta generazione e diventa completamente elettrica. Piattaforma condivisa con Renault 5, batterie da 40 e 52 kWh e oltre 400 km di autonomia. Ma è soprattutto alla guida che convince.

Nissan Micra è un nome che ci accompagna dagli anni Ottanta. In oltre quarant’anni le sue linee sono cambiate radicalmente più volte e ora, con la sesta generazione, arriva forse la trasformazione più importante: la Micra diventa esclusivamente elettrica.

Il design cerca un compromesso tra l’aspetto simpatico che ha caratterizzato alcune generazioni e un’impostazione più sportiva. I richiami al passato sono pochi: quello più evidente è probabilmente il disegno circolare delle luci anteriori. Una soluzione che non convince del tutto: il frontale è un po’ leggero, soprattutto rispetto ai gruppi ottici posteriori, più coraggiosi e meglio integrati nel design della vettura.

Osservandola di lato, invece, è impossibile non vedere la parentela con la Renault 5 E-Tech Electric. Le due auto condividono la piattaforma AmpR Small e numerosi elementi tecnici e stilistici. Nissan è però intervenuta soprattutto su frontale e posteriore per dare alla Micra una propria identità.

Dentro c’è tanta Renault, ma funziona bene

Il bagagliaio offre 326 litri, che diventano oltre 1.100 abbattendo i sedili posteriori. Non è enorme, ma è una capacità adeguata considerando che stiamo parlando di un’auto lunga meno di quattro metri.

Entrando nell’abitacolo la parentela con Renault 5 è smaccatamente evidente. Le differenze sono davvero pochissime. ritroviamo il display centrale integrato nella plancia e leggermente orientato verso il conducente. Il sistema operativo basato su Google è semplice e reattivo e uno dei suoi punti di forza è naturalmente Google Maps, che permette di programmare il viaggio inserendo automaticamente le soste necessarie per la ricarica.

Ben fatto anche il display davanti al conducente. La parte sinistra raccoglie le informazioni essenziali come velocità, marcia inserita e assistenti alla guida, mentre quella destra può essere configurata scegliendo differenti informazioni e visualizzazioni, compresa la navigazione.

Nel complesso gli interni sono gradevoli: essenziali, ben curati e soprattutto funzionali. Particolarmente apprezzabile la scelta di mantenere numerosi comandi fisici, ben integrati nella plancia, invece di concentrare qualsiasi funzione nel touchscreen.

Qualche compromesso emerge invece sul fronte dello spazio. Anche considerando che parliamo di un’auto di meno di 4 metri, lo spazio non abbonda, soprattutto per i passeggeri che siedono sui sedili posteriori. Non mi hanno convinto nemmeno i rivestimenti dei sedili, che nelle giornate più calde si sono dimostrati davvero poco traspiranti.

Due batterie, fino a oltre 400 km

La nuova Micra viene proposta con due tagli di batteria: la versione d’ingresso una batteria da 40 kWh e un motore da 90 kW, mentre quella con maggiore autonomia passa a 52 kWh e 110 kW.

L’autonomia dichiarata supera rispettivamente i 300 e i 400 km. Molto interessante l’indicatore presente a bordo che invece di limitarsi a mostrare una singola stima dei chilometri residui, propone valori differenti in base al tipo di utilizzo, distinguendo per esempio tra città e autostrada.

Per la ricarica troviamo 11 kW in corrente alternata, mentre in continua si arriva a 80 kW sulla versione da 40 kWh e a 100 kW su quella da 52 kWh. Numeri che, soprattutto sulla batteria più grande, permettono alla Micra di non essere confinata al solo utilizzo urbano.

Su strada è dove convince di più

Se c’è un aspetto nel quale la parentela con Renault 5 rappresenta sicuramente un vantaggio, è il comportamento dinamico. La Micra è davvero divertente da guidare.

L’accelerazione è buona, ma a fare la differenza sono soprattutto lo sterzo, diretto e preciso, e un assetto riuscito. Lo schema prevede MacPherson all’anteriore e sospensioni multilink al posteriore. Buono l’assorbimento di buche e dossi, ma è quando la strada comincia a diventare più interessante che la Micra tira fuori il meglio. L’auto rimane precisa e piacevole anche alzando un po’ il ritmo.

È probabilmente questo l’aspetto che mi ha convinto maggiormente: non è soltanto una piccola elettrica razionale per la città, ma una macchina con cui ci si può anche divertire tra le curve.

Nissan Micra elettrica: prezzi da 29.500 euro

Alla fine della prova il giudizio è decisamente positivo. La nuova Micra ha dimensioni azzeccate per muoversi in città, interni semplici e funzionali e soprattutto un comportamento stradale molto piacevole. Con la batteria più grande, gli oltre 400 km dichiarati e la ricarica rapida a 100 kW si può pensare anche a viaggi più lunghi senza troppe preoccupazioni.

I prezzi partono da 29.500 euro per la Micra con batteria da 40 kWh, mentre per la versione da 52 kWh e maggiore autonomia servono almeno 34.400 euro.