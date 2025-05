TEST – KGM Torres EVX, SUV elettrico a un prezzo ragionevole

Vuoi leggere questo articolo senza pubblicità? Entra qui e abbonati a Vaielettrico Premium

Il KGM Torres EVX è un SUV elettrico con linee europee e ampia dotazione di bordo. Il prezzo, considerando la batteria da 73 kWh di BYD, è molto interessante: 42.600 euro.

Abbiamo testato la Torres EVX del marchio KGM. Un brand coreano che debutta in Italia importato da ATFlow, ma che ha alle spalle 70 anni di storia. Si presenta con una gamma soprattutto con motorizzazioni termiche, ma che ha in programma di ampliare anche il numero di veicoli elettrici.

La Torres EVX è appunto la versione zero emissioni della Torres con motore termico. Con lei condivide le linee squadrate e piuttosto regolari e i volumi pieni e solidi. Il frontale della Torres EVX invece cambia nettamente fisionomia, o meglio, cambia stile. Mescola elementi non particolarmente innovativi, come il tratteggio luminoso nella parte alta a dettagli più futuristici come i gruppi ottici che praticamente scompaiono incastonati nella parte inferiore.

Questo slideshow richiede JavaScript.

Il laterale ha un profilo piuttosto classico e l’elemento più distintivo è il montante posteriore che cromaticamente si collega direttamente alle barre sul tetto. Le maniglie sono in bella vista, quasi a voler sottolineare un anima avventurosa del Torres. Il posteriore ha al centro un elemento curvo e bombato che fa rimpiangere la ruota di scorta. Maniglione, anche qui in linea con l’idea del DNA offroad.

Il bagagliaio è molto spazioso, ha una capacità di 839 litri che raddoppiano abbattendo i sedili posteriori. La soglia di carico è a filo con il piano. In generale le linee pur risultando un po’ timidamente europee non sono male e visto dal vivo il Torres appare anche più compatto di quello che dice la scheda tecnica. Parliamo infatti di una lunghezza di 4 metri e 70 e una larghezza di 1 e 90. Il passo è di quasi 2 metro e 70.

Questo slideshow richiede JavaScript.

Gli interni della Torres EVX

La qualità percepita non è male. Bene i sedili e le parti rivestite, un po’ meno le plastiche che sono un po’ dure. Dominano i due display da 12 pollici orientati entrambi a servizio del pilota. Un po’ complesso l’utilizzo dei vari menù e la grafica è piuttosto elementare. C’è però la compatibilità Apple car e Android auto, mentre il navigatore è Tom Tom. In generale, ci sono troppe impostazioni affidate al display, con menù a tendina per le scorciatoie del climatizzatore e per le regolazioni più frequenti.

Passando ai sedili posteriori troviamo tante soluzioni intelligenti. Sullo sportello oltre ai comandi per gli alzacristalli ci sono anche quelli per il riscaldamento dei sedili. Molto comoda la tendina parasole integrata e a scomparsa. Sul retro dei sedili anteriori troviamo numerose tasche e anche un appendiabiti.

Motore e batteria

La Torres EVX ha un motore da 152 kW a trazione anteriore, circa 207 cavalli con una coppia di 339 Nm. La velocità è limitata a 175 km/h. La batteria è BYD, litio-ferro-fosfato da 73.4 kWh. L’autonomia dichiarata è di 440 km. Guidando un paio d’ore senza alcun accorgimento abbiamo registrato consumi extraurbani intorno ai 20 kWh per 100km. Quindi si può ipotizzare un’autonomia reale di circa 350-370 km.

Questo slideshow richiede JavaScript.

Come si guida la Torres EVX?

Alla guida la Torres non punta sulla sportività, ma piuttosto al confort. Acusticamente a velocità moderate se la cava bene. E anche l’assetto è piuttosto morbido. Quando si guida con un po’ più di brio, il rollio si fa sentire e gli spostamenti di carico nei cambi di direzione sono un po’ troppo marcati. Lo sterzo è un po’ leggero e se si calca troppo sull’acceleratore ne risente anche l’aderenza, proprio dell’anteriore. Ma come dicevamo, la Torres non è un’auto pensata per la guida sportiva e, una volta riportata all’interno del suo ambito di utilizzo, la guida è piacevole e rilassata. L’accelerazione è reattiva pur non essendo bruciante con tempo sullo 0-100 di 8 secondi.

Conclusione e prezzo

In conclusione parliamo di prezzo. Perché proprio in considerazione del prezzo vanno valutate tutte le caratteristiche e le qualità dette fin ora. Si parte da 42.600 euro, cifra decisamente decisamente buona se consideriamo le caratteristiche e la classe di questa KGM.

Iscriviti a Newsletter e canale YouTube di Vaielettrico