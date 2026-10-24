TEST – ID Polo, l’elettrica che “torna” ad essere Volkswagen

Volkswagen ID. Polo elettrica: design, interni, motori e batterie della compatta con bagagliaio da 441 litri e autonomia fino a 454 km. Prezzi da 24.900 euro

La mia prima automobile è stata una Volkswagen Polo. Sono passati diversi decenni, ma ritrovare quel nome su un’elettrica rende questo incontro un po’ particolare. Soprattutto perché la nuova ID. Polo rappresenta un passaggio importante per Volkswagen: recupera la familiarità delle sue automobili e la abbina a una piattaforma elettrica efficiente, compatta e capace di sfruttare benissimo lo spazio.

Tornano un design immediatamente riconoscibile, un abitacolo accogliente e con un buon numero di comandi fisici. Nel frattempo, sotto la carrozzeria, c’è la piattaforma MEB+, una base tecnologica assolutamente riuscita. Il risultato è un’auto che cerca di rendere il passaggio all’elettrico più semplice anche per chi, finora, lo ha guardato con qualche diffidenza.

Design della ID Polo: semplice, ma tutt’altro che banale

La ID. Polo torna a essere una Volkswagen al primo sguardo. Le proporzioni sono quelle di una compatta, le superfici pulite e le linee misurate. È in altre parole immediatamente riconoscibile come una Volkswagen! Una scelta convincente che rende l’auto rassicurante e comunica anche una maggiore maturità dell’elettrico, che può ormai esprimersi attraverso forme familiari. Non è più necessario distinguersi e urlare al mondo “sono elettrico”.

Il frontale è essenziale, con i gruppi ottici e la firma luminosa orizzontale a definirne il carattere. Escludendo l’allestimento entry-level, ci sono fari a matrice di LED IQ.LIGHT e i loghi illuminati. Anche la fiancata segue questa ricerca di pulizia, con le maniglie posteriori integrate vicino ai montanti e quelle anteriori tradizionali, solide e comode da afferrare.

Il posteriore riprende lo stesso linguaggio. La semplicità, però, non deve far sottovalutare il lavoro sui dettagli: i gruppi ottici hanno profondità e una costruzione raffinata.

Con una lunghezza di circa 4,05 metri, la ID. Polo rimane pienamente nel segmento B. Le dimensioni esterne, tuttavia, raccontano soltanto una parte della sua praticità.

Interni: tanto spazio e il gradito ritorno dei tasti

Uno degli argomenti più convincenti è il bagagliaio: 441 litri, che diventano 1.240 abbattendo gli schienali posteriori. Sono oltre il 25% in più rispetto alla Polo a benzina. Il vano è profondo, regolare e permette di sistemare parecchi bagagli su un’auto che supera di poco i quattro metri.

Questo spazio non viene ricavato sacrificando chi siede dietro. Il passo di circa 2,60 metri e la disposizione degli organi meccanici consentono un buon utilizzo dell’abitacolo. Io, che sono alto 1,70 metri, trovo spazio sia per le ginocchia sia sopra la testa. Restano naturalmente le misure di una compatta, ma la versatilità è uno dei punti forti del progetto.

Davanti ritorna il feeling che Volkswagen ha creato negli anni. Gli interni sono meno tecnologici, meno asettici e lo stile è più semplice e concreto. Questo però non significa poco curato, anzi! Il design e i materiali sono piacevoli. Tornano i tasti fisici sul volante e una pulsantiera dedicata alla climatizzazione, mentre nella console centrale c’è la ghiera per il volume.

La tecnologia pur non essendo elemento centrale del design è presente in abbondanza. Al centro della plancia c’è uno schermo da 13 pollici, il software è su sistema Android ma fortemente personalizzato da Volkswagen. La navigazione nei menù è semplicissima e raramente bastano più di un paio di tocchi per raggiungere il comando che si sta cercando. La navigazione, quella stradale, invece è affidata a Google Maps e ci sono inoltre Apple CarPlay e Android Auto wireless. Davanti al guidatore un display da 10 pollici con tutte le informazioni di marcia e la navigazione. C’è poi una chicca: volendo, si può selezionare “retrò” per visualizzare una riproduzione digitale della strumentazione ispirata alla prima Golf. Un ulteriore richiamo alla storia Volkswagen.

Motore e batteria: tre potenze, due autonomie

La ID. Polo utilizza la piattaforma MEB+ con trazione anteriore. Il nuovo motore elettrico APP290 concentra la propulsione nell’avantreno, lasciando spazio ai passeggeri e al bagagliaio.

La versione d’ingresso sviluppa 88 kW, 116 CV, mentre il gradino successivo arriva a 95 kW, 135 CV: entrambe impiegano una batteria LFP da 37 kWh netti. Le autonomie dichiarate nel ciclo WLTP sono nell’ordine dei 320-330 chilometri.

La versione da 150 kW, 211 CV, adotta invece una batteria NMC da 52 kWh netti e raggiunge fino a 454 chilometri WLTP.

Tutte ricaricano a 11 kW in corrente alternata mentre in DC la batteria piccola arriva a 88 kW e quella grande a 105 kW. Volkswagen dichiara un passaggio dal 10 all’80% rispettivamente in circa 23 e 24 minuti, nelle condizioni ottimali.

Sono valori di picco relativamente contenuti, ma il tempo necessario alla sosta resta interessante grazie alle dimensioni delle batterie. La funzione Vehicle-to-Load permette inoltre di alimentare dispositivi esterni fino a 3,6 kW attraverso l’apposito adattatore.

Come va la ID Polo?

L’impostazione tecnica punta a un equilibrio fra comfort e facilità di guida. Volkswagen ha scelto sospensioni anteriori MacPherson e un retrotreno a ruote interconnesse, sviluppando una taratura specifica per la propulsione elettrica.

Al volante si ha la sensazione tipica di ogni Volkswagen: un’auto concreta, sicura e in grado di trovarsi a proprio agio in ogni situazione, dal traffico cittadino all’autostrada passando per i tornanti di montagna.

L’accelerazione è brillante e lo spunto è decisamente buono. La frenata poi sulla MEB+ è gestita egregiamente dal sistema One-box che restituisce al pedale un ottimo feeeling. Sempre in tema frenata, arriva anche la guida one-pedal con due livelli di intensità.

Conclusioni e prezzi: conta la sostanza

La ID. Polo convince soprattutto per l’idea di automobile che propone. Ha dimensioni gestibili, un bagagliaio molto capiente e un abitacolo che recupera semplicità d’uso. Il ritorno dei tasti fisici è una scelta concreta, che migliora il rapporto quotidiano con la tecnologia.

La batteria da 37 kWh può essere sufficiente per chi si muove soprattutto in città e nei dintorni, con la possibilità di ricaricare regolarmente. Quella da 52 kWh rende più flessibile l’utilizzo e permette di affrontare con maggiore tranquillità anche trasferte e viaggi.

Il listino parte da 26.100 euro per la Trend, 28.800 euro per la Life e 33.400 euro per la Style. Sono presenti anche le Edition 1 da 30.000 euro e le Edition 1 More da 38.400 euro. In fase di lancio però la Trend ha un prezzo di 24.900 euro, cifra davvero interessante.

La ID. Polo mette la praticità, la familiarità e la facilità d’uso al centro del progetto. Qualità che hanno fatto la fortuna della Polo e che possono accompagnarla anche nella sua vita elettrica e le versioni con batteria da 37 kWh hanno un rapporto qualità prezzo davvero eccezionale.