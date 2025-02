TEST – Hyundai Inster: tutto l’essenziale a 25.000 €

Vuoi leggere questo articolo senza pubblicità? Entra qui e abbonati a Vaielettrico Premium

Con la Inster, Hyundai ha fatto un capolavoro di intelligenza. È compatta ma spaziosa, ricarica in fretta, ha 300 km di autonomia e costa meno di 25mila euro.

La Inster nasce come un’auto pensata per muoversi in città ma non è una di quelle city car che non possono varcare i caselli autostradali. Iniziamo dalle dimensioni: è lunga 380 cm, è alta 160 cm e ha un passo di ben 260 cm. Già dai numeri si capisce l’obbiettivo di Hyundai: un’auto compatta per parcheggiare facilmente e muoversi agilmente nel traffico, ma allo stesso tempo molto spaziosa e vivibile all’interno.

Esteticamente è molto particolare, non tanto come forma in generale, ma per come si è deciso di frammentare l’estetica, con le luci che ricordano i pixel e i fari a contrasto che invece sono rotondi. L’alternarsi di volumi morbidi a elementi più squadrati è sicuramente una cifra stilistica e distingue la Inster.

Le scelte molto moderne degli esterni non si ritrovano invece nell’abitacolo che è molto razionale, ma non particolarmente originale. Le finiture comunque, per essere un’auto di segmento A, sono più che buone. Come anticipato l’interno è molto arioso: c’è davvero tanto spazio sia sopra alla testa che per le gambe. Non avanzano invece molti centimetri in larghezza. Moltissimo spazio anche al posteriore dove troviamo anche un sistema molto intelligente di gestione dei volumi. I sedili scorrono e permettono di scegliere se avere più spazio nel bagagliaio o concedere più confort ai passeggeri. Super ampio anche l’accesso: se si hanno dei bambini nessun problema.

Al volante della Hyundai Inster

Sedendosi al volante la prima cosa che balza agli occhi è la quantità di tasti fisici su questa Inster. Cosa secondo me sempre molto positiva. Sul volante troviamo i comandi per l’assistenza alla guida e quelli per l’infotainment. Subito dietro al volante ci sono le palette per regolare l’incisività della frenata rigenerativa, regolazione che spesso è annidata in sottomenù. Ovviamente troviamo luci, tergicristalli, frecce e tutti i comandi classici. Il selettore della “marcia” è sul lato destro, leggermente più in basso, in una posizione comoda, e soprattutto la selezione avviene attraverso una rotazione.

Due i display, entrambi da 10,25 pollici: uno dedicato alla strumentazione di guida e uno al centro della plancia per navigazione e infotainment. Il software è piuttosto veloce e semplice. Andrebbe forse un po’ ammodernata la grafica, ma l’usabilità è soddisfacente. Nella parte centrale troviamo i tasti fisici per la regolazione del clima e anche alcune “scorciatoie” per i sottomenù del sistema.

Un’auto pensata per essere funzionale

Di enorme pregio il lavoro fatto in termini di vivibilità di bordo. Su questa Hyundai Inster ci sono una serie di piccoli accorgimenti che messi insieme migliorano parecchio l’esperienza di utilizzo con un’auto. Ci sono tante prese di ricarica USB, il vano con ricarica a induzione per smartphone, un piccolo bracciolo molto funzionale, spazi e tasche per riporre gli oggetti e diversi ganci per appendere giacche o borse. Insomma una serie di dettagli davvero molto pratici che, se sono comuni nelle auto di classe superiore, è difficile ritrovare in auto di questa categoria.

Come va la Hyundai Inster?

Anche nella parte dinamica la Inster è sorprendente, molto al disopra delle aspettative. È rigida e molto reattiva a tutti quelli che sono gli imput del volante e grazie anche al peso contenuto non sentiamo fastidiosi spostamenti di carico e oscillazioni. Cosa non scontata visto che comunque la taratura delle sospensioni è pensata per essere confortevole in città e non per essere strassata. Hyundai ha trovato davvero un ottimo bilanciamento.

L’accelerazione non è affatto male grazie a una coppia di 147 Nm e una velocità massima di 140 km/h oppure di 150 km/h a seconda degli allestimenti. Uno con motore da 71 kW e batteria da 42 kWh e l’altro da 84 kW in quella e una batteria più generosa, da 49 kWh. L’autonomia dichiarata è rispettivamente di 327 o 370 km. Se invece ci si muove in città si superano agevolmente i 400 km. Ottima la capacità di ricarica che in corrente continua che arriva a 120 kW. Il che significa passare da 10 all’80% in mezz’ora.

Capitolo assistenti di guida, abbiamo un livello 2 e un set ADAS praticamente completo di tutto. Anche qui parliamo di un equipaggiamento da classe decisamente superiore e soprattutto nella Inster è di serie su tutte le versioni. Unica eccezione è la telecamera perimetrale che invece è disponibile solo nella versione top di gamma.

In conclusione

La Hyundai Inster è talmente ben pensata, progettata e calibrata sulle reali necessità di utilizzo che mi ha convinto sotto tutti gli aspetti, non ultimo ovviamente il rapporto qualità/prezzo. Si parte da 24.900 per la versione con batteria da 42 kWh, 26,650 per quella da 49 kWh e 28.650 per l’allestimento full optional.

