Abbiamo provato in anteprima la Mitsubishi Eclipse Cross EV: famigliare elettrica con autonomia fino a 635 km. Arriverà a settembre.

La nuova Mitsubishi Eclipse Cross completamente elettrica sbarcherà in Europa nell’autunno 2024. Progettata espressamente per il Vecchio Continente, la Eclipse Cross EV segna un punto di svolta per il marchio giapponese, sia nel design sia nella strategia elettrica. Sarà prodotta su piattaforma condivisa con Renault e Nissan, e promette un’autonomia fino a 635 km.

Il design, curato dal team europeo di Mitsubishi Motors, unisce elementi classici a scelte moderne e sobrie. L’anteriore muscoloso con griglia tridimensionale a nido d’ape che rappresenta un nuovo linguaggio stilistico per il marchio. I gruppi ottici affilati, incastonati sotto la linea del cofano, donano un carattere deciso. Il posteriore, con linee moderne ma equilibrate, è la parte meglio riuscita, mentre il profilo laterale conserva proporzioni tradizionali da C-SUV, con cerchi da 19” o 20”.

Dimensioni generose e bagagliaio da famiglia

Con 4,5 metri di lunghezza, 2 di larghezza e un passo di 2,8 metri, la nuova Eclipse Cross EV si posiziona tra i SUV familiari di medie dimensioni. La lunghezza non eccessiva è un buon compromesso tra spaziosità e comodità in ambito urbano. Il bagagliaio parte da 545 litri e arriva fino a 1.670 litri abbattendo i sedili posteriori.

Interni razionali e ben equipaggiati

All’interno domina una razionalità quasi teutonica, con materiali di buona qualità e soprattutto tanta attenzione alla funzionalità. Numerosi vani portaoggetti e una dotazione tecnologica di tutto rispetto sono al servizio – senza troppi fornzoli- di chi guida e vive l’Eclipse Cross EV. Al centro della plancia spicca un display verticale da 12 pollici che gestisce navigazione (con Google Maps), infotainment e le principali funzioni del veicolo. Apple CarPlay e Android Auto sono di serie.

Il quadro strumenti digitale da 12” offre tutte le informazioni di guida. Bene anche la scelta di mantenere tasti fisici per i comandi più usati. Il sistema audio Harman Kardon Premium da 410 W offre cinque modalità di ascolto, per un’esperienza sonora di buon livello.

Piattaforma AmpR e autonomia da riferimento

La nuova Eclipse Cross condivide la piattaforma AmpR Medium con Renault e Nissan. Sarà disponibile con due tagli di batteria: una versione Long Range da 87 kWh, che promette fino a 635 km di autonomia (WLTP), e una versione entry-level di cui non sono ancora noti i dettagli, ma che dovrebbe aggirarsi attorno ai 60 kWh.

Il motore da 160 kW eroga 300 Nm di coppia, con consumi dichiarati di 17 kWh/100 km. La ricarica arriva a 22 kW in AC e 150 kW in DC. Numeri che confermano il grande equilibrio tra capacità e necessità di questa Eclipse.

Su strada: comfort e versatilità

Durante un breve test drive sotto la pioggia, la nuova Eclipse Cross ha mostrato un comportamento equilibrato, con accelerazione adeguata alle aspettative di questo genere di veicoli e un assetto comodo. Le sospensioni MacPherson all’anteriore e multilink al posteriore si sono comportate bene anche quando stressate.

Abbiamo quattro Drive Mode che vanno intervenire su risposta dell’acceleratore, sterzo, gestione dell’energia e recupero. La frenata è leggera, efficace, modulabile e senza esitazioni a inizio corsa. Ci sono quattro livelli di rigenerazione regolabili con i paddle al volante.

L’Eclipse Cross arriverà dopo l’estate con una garanzia estendibile fino a 8 anni o 160.000 km. Il prezzo non è ancora stato definito ma dovrebbe aggirarsi intorno ai 50.000 euro.

Un nuovo capitolo per Mitsubishi in Italia: arriva Bassadone Auto Italia

Il rilancio del marchio Mitsubishi nel nostro Paese passa anche da una nuova strategia di distribuzione. A guidarla sarà Bassadone Auto Italia, la società appena costituita dal Bassadone Automotive Group, tra i maggiori distributori indipendenti in Europa, che da oggi assume il ruolo di importatore e distributore esclusivo di Mitsubishi Motors in Italia.

La nuova struttura operativa avrà sede nel nostro Paese e si occuperà di rafforzare la rete di vendita, migliorare la customer experience e promuovere una gamma orientata all’elettrificazione. Al vertice della società c’è Federico Goretti, manager con una lunga esperienza internazionale nel settore automotive, maturata in gruppi come Mercedes-Benz, FCA e Stellantis.

La missione, ha dichiarato Goretti, è riportare Mitsubishi al centro delle scelte degli automobilisti italiani, puntando su una proposta forte nei segmenti SUV e nelle motorizzazioni ibride plug-in. Il supporto del Gruppo Bassadone – che nel 2025 ha commercializzato oltre 38.000 veicoli e registrato un fatturato di 1,6 miliardi di euro – garantirà a Mitsubishi un’operatività più agile, efficiente e focalizzata sul lungo termine.

Un cambio di passo importante per un marchio che, con modelli come la Eclipse Cross EV, punta a riconquistare quote di mercato in un contesto sempre più competitivo e orientato alla mobilità elettrica.