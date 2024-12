TEST – Due settimane con la Spring (anche autostrada)

TEST – Abbiamo usato la Dacia Spring come unica auto per una ventina di giorni. Pregi e difetti in un long test sull’utilizzo quotidiano, in città e non solo.

Abbiamo fatto la conoscenza della Dacia Spring alcuni mesi fa alla presentazione di Bordeaux. Qualche decina di km tra le vigne, giusto per capire come la piccola elettrica si comporta. Un test che ci ha lasciato con la curiosità di conoscere meglio la Spring e con la convinzione di un progetto interessante. Tornati in Italia, abbiamo avuto la possibilità di averla in prova per più di due settimane e di conoscerla a fondo in tutte le situazioni, anche in autostrada. Ma la Spring si è confermata soprattutto un’auto intelligente e tagliata sulle necessità quotidiane di chi vive in città.

Autonomia contenute? Può anche essere un vantaggio…

Quello che ci è piaciuto fin da subito della Spring è stata l’intuizione di capire che i limiti a volte possono diventare punti di forza. Scegliere un’autonomia contenuta (circa 230 km) ad esempio sembra andare contro le richieste del mercato, ma è veramente così? A ben guardare sono più le note positive che gli svantaggi. Messo in chiaro che la Spring è un’auto per spostarsi in città o al massimo per una gita in provincia, una batteria piccola ha suoi vantaggi. Innanzitutto pesa meno e questo si traduce in consumi più bassi e quindi in modesta parte si vanno a compensare le dimensioni stesse della batteria. Una macchina più leggera, in generale, stressa meno sospensioni telaio e freni, permettendo una progettazione più “agile”. E, in ultimo, ma importantissimo: una batteria piccola permette di abbassare drasticamente il prezzo finale dell’auto. Parliamo di 17.900 euro per la versione Expression da 33 kW, o di 19.900 euro per la Extreme da 48 kW che abbiamo guidato noi. In considerazione di questo stretto rapporto tra qualità e prezzo, va messo in prospettiva ogni aspetto di questa Dacia.

Lo spazio e il comfort a bordo della Spring

È una macchina lunga solo 370 cm, ma lo spazio non manca. Il bagagliaio, per la categoria, è davvero spazioso con i suoi 308 litri di capienza, che arrivano a 696 abbattendo i sedili posteriori. Salendo a bordo la qualità percepita è discreta anche se le plastiche in generale sono piuttosto dure e il design spartano. L’abbinamento dei colori e l’alternarsi cromatico di toni scuri e chiari è molto gradevole e ben studiato. Per completare la dotazione degli interni si possono scegliere diversi accessori “Youclip” da agganciare nello spazio tra i due sedili anteriori: lampadina, kit fumatori, ricarica induzione per smartphone e porta bibita. Molto comodo il ripiano davanti al passeggero per appoggiare gli oggetti che non si vuole riporre nel porta documenti. I sedili non sono regolabili in altezza, ma hanno una seduta davvero comoda. I passeggeri hanno sufficiente spazio per la testa anche nei posti dietro, ma i più alti dovranno un po’ rannicchiare le ginocchia.

Riscaldamento un po’ lento ad entrare in funzione…

Un paio di sbavature in fatto di confort. Il riscaldamento, quando fa davvero freddo, è un po’ lento nell’alzare la temperatura nell’abitacolo. E (stando al simulatore dei consumi di Dacia) incide parecchio sull’autonomia della Spring. Il secondo appunto riguarda la rumorosità. Fino a quando ci muoviamo in ambito urbano nulla da dire, ma se aumentiamo un po’ la velocità i fruscii aerodinamici diventano decisamente più percepibili. Al centro della plancia troviamo un display da 10″ che regola le diverse impostazioni e l’infotainment. Il software (Android auto) è intuitivo e i menù poco profondi. Il navigatore è abbastanza fluido ed è in particolare molto ben fatta la parte multimediale dedicata alle radio DAB. Il display del pilota è più piccolo e offre le informazioni essenziali con sempre un chiaro feedback (grafico o numerico) sul consumo istantaneo. Nella Spring troviamo anche molti tasti fisici (scelta azzeccatissima!) Oltre ai comandi per i finestrini e ovviamente per le frecce d’emergenza, anche il clima è gestito da tasti fisici nella parte centrale del cruscotto. Sul volante poi, nella parte sinistra, troviamo i comandi per il driving assistance e, in quella destra, le funzioni multimedia. Il volume si gestisce da una paletta (non troppo comoda) dietro al volante o dai pulsanti fisici sulla cornice del display. Anche le due modalità di guida sono azionabili direttamente dal selezionatore.

TEST (1) Come si guida? Tutto è semplice e diretto…

Tutto è semplice, leggero e diretto nella Spring. In città è difficile immaginare un’auto più facile da guidare e muoversi nel traffico diventa meno stressante. Merito anche del motore che ha un’accelerazione tarata per le esigenze urbane. I 48 kW (65 cv) sono più che sufficienti e la frenata rigenerativa in modalità B (brake) rende quasi superfluo il pedale del freno. La Spring infatti ha una modalità di guida standard (D) e una con accentuato freno rigenerativo (B). Il raggio di sterzata di 4,8 metri e le dimensioni contenute sono un’accoppiata imbattibile quando si deve parcheggiare. Aiuta anche la telecamera posteriore che, nonostante la definizione migliorabile, fa bene il suo lavoro anche in scarse condizioni di luce. Se si chiede di più alla Spring, e la si porta in autostrada, i consumi ovviamente salgono e si sente la mancanza di qualche cavallo in più. In generale, però, non hai mai la sensazione di instabilità ed entro limiti di legge si ha sempre l’impressione di pieno controllo.

TEST (2) Consumi e ricarica (anche bidirezionale)

Dacia dichiara un’autonomia massima di circa 230 km. Di fatto, realisticamente, guidando in città, si arriva intorno ai 180 km. In autostrada, a 110km/h si scende sotto ai 100 km e la Spring risente parecchio anche della temperatura. Parlando invece di ricarica, la Spring è dotata di serie di caricabatterie AC da 7 kW, che permette di ricaricare la batteria dal 20 al 100% su presa domestica in meno di 11 ore (di notte, quindi) oppure su wallbox da 7 kW in 4 ore. È disponibile come optional anche un caricabatterie in corrente continua da 30 kW, per una ricarica dal 20 all’80% in 45 minuti. Noi abbiamo fatto in tutto quattro ricariche, ma non ci siamo mai avvicinati a 30 kW. Va però detto che abbiano usato la Spring in giornate sempre piuttosto fredde con temperature che sfioravano gli 0° C. Spring offre anche la funzione di ricarica bidirezionale V2L (vehicle-to-load), che consente di utilizzare la batteria come fonte di energia. Esattamente come fosse una presa tradizionale da 220V/16A.

Conclusioni: un’auto facile, da guidare e parcheggiare La Dacia Spring è stata pensata per la città, offrendo un’auto a meno di 20 mila euro a chi vuole passare all’elettrico. Con queste premesse, l’obbiettivo è stato pienamente centrato. Chi si muove prevalentemente in ambito urbano trova nella Spring un’alleata ineccepibile. Ogni scelta è stata ben calibrata e, quando Dacia è dovuta scendere a compromessi, ha scelto con cura a che cosa rinunciare e a che cosa no. Mancano materiali di pregio e ci sono molte parti meccaniche invece che elettroattuate (regolazione seggiolini, freno a mano, etc…). Ma le cose davvero importanti sono di buona qualità. La Spring si guida praticamente con un solo pedale ed è molto facile in tutto: agile nel traffico e facilissima da parcheggiare. È l’auto perfetta se si è neopatentati o se si vuole portare al minimo il livello di stress da commuting.

