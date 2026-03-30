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La nuova DS N°4 E-Tense da 213 CV debutta con un restyling profondo che coinvolge estetica e contenuti tecnici. Accanto alle motorizzazioni termiche, ibride e plug-in hybrid, la proposta full electric punta su comfort elevato, autonomia fino a 450 km WLTP e una forte identità stilistica.

La nuova DS N°4 è una vettura difficile da incasellare: unisce elementi eleganti e raffinati ad altri più muscolosi e sportivi, mescolando superfici classiche e dettagli originali. Il risultato è un’auto dal carattere sfaccettato, che punta chiaramente su una personalità distinta nel panorama delle medio-premium elettriche.

Un frontale completamente nuovo e più identitario

Il restyling ha interessato in modo evidente la parte anteriore, dove troviamo una nuova griglia e soprattutto una firma luminosa completamente ridisegnata. I fari Matrix LED sono accompagnati da una linea luminosa a V che converge verso il logo tridimensionale centrale, rafforzando l’eleganza della N°4.

Il cofano, importante nelle dimensioni, contribuisce a trasmettere sensazione di solidità e sportività, mentre il laterale mantiene un’impostazione elegante grazie alla linea del tetto tesa e filante. Le maniglie sono a filo carrozzeria e i cerchi da 19 o 20 pollici.

Al posteriore si raggiunge probabilmente il miglior equilibrio tra curve morbide e spigoli netti. Nei gruppi ottici ritorna il pattern triangolare (un diamante che troviamo in tantissimi dettagli), mentre la percezione generale è quella di una vettura larga e ben piantata su strada. Le dimensioni in realtà però sono più compatte di quanto l’impatto visivo suggerisca: 4,40 metri di lunghezza, 1,87 metri di larghezza e 1,47 metri di altezza. Il bagagliaio offre una capacità di 390 litri.

Interni ricercati e atmosfera molto “francese”

L’abitacolo è uno degli elementi più caratterizzanti della DS N°4. Il livello di cura è elevato e l’impostazione è chiaramente orientata a un’estetica molto personale e sofisticata. Il motivo a diamante spicca su numerose superfici, anche se spesso realizzato in plastica per ragioni industriali.

Materiali e accoppiamenti risultano comunque coerenti con il posizionamento premium come per esempio l’inserto centrale in Alcantara e dettagli originali come il pulsante di accensione con lavorazione geometrica molto elaborata (forse troppo).

La scelta dei colori è volutamente sobria e monocromatica, con una grafica del display essenziale. Lo schermo centrale è perfettamente integrato in plancia, ma misura solo 10 pollici e non sfrutta pienamente le potenzialità offerte oggi dalla tecnologia digitale. Anche il display del guidatore resta piuttosto conservativo anche se decisamente più leggibile.

In compenso la dotazione è di alto livello: head-up display, sedili massaggianti, tetto apribile e una gamma completa di assistenti alla guida. Ben organizzato anche il tunnel centrale con spazi dedicati a smartphone e oggetti.

Alla guida privilegia comfort e fluidità

Su strada emerge chiaramente la filosofia del progetto: equilibrio tra comfort e dinamismo, con una preferenza evidente per la comodità. Il motore elettrico sviluppa 213 CV e 343 Nm di coppia, con un’erogazione piena e progressiva. Molto convincente anche l’impianto frenante, con passaggio fluido tra rigenerazione e frenata meccanica. La frenata rigenerativa è regolabile su tre livelli tramite palette al volante.

Anche l’assetto privilegia la comodità: lo sterzo non è particolarmente diretto e si percepiscono gli spostamenti di carico, soprattutto in accelerazione o nelle curve più impegnative. Tuttavia l’aderenza resta adeguata al segmento.

Dove la DS N°4 E-Tense convince pienamente è nel comfort di marcia, con ottima capacità di assorbire dossi, pavé e irregolarità e una insonorizzazione molto efficace.

Autonomia reale: tra 350 e 400 km

La versione E-Tense monta una batteria da 58,3 kWh, con autonomia dichiarata WLTP di 450 km. Nell’utilizzo reale i consumi medi che abbiamo rilevato si attestano intorno ai 17 kWh/100 km, valore che porta l’autonomia reale tra i 350 km nel misto e circa 400 km in ambito urbano. Buone anche le prestazioni di ricarica: 11 kW in corrente alternata e fino a 120 kW in corrente continua.

Una scelta chiara: comfort ed eleganza prima di tutto

La DS N°4 E-Tense punta su una identità stilistica forte e su un’esperienza di bordo centrata su comfort ed eleganza, più che su sportività o tecnologia estrema. Anche la scelta della batteria riflette questa filosofia: capacità intermedia per contenere i costi senza penalizzare troppo l’autonomia.

Il prezzo di partenza dichiarato per la N°4 è 43.750 euro, posizionandola nel cuore del segmento delle elettriche europee.