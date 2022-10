Test drive Tesla nel Supercharger Vicolungo

Test drive Tesla (gratuito) sabato 22 ottobre nell’outlet Vicolungo The Style Outlets, nel novarese, dove sono da poco attive 12 postazioni Supercharger.

Test drive Tesla sabato 22 con Model 3-Model Y

È per festeggiare l’inaugurazione del centro di ricarica Tesla che l’outlet organizza una sessione gratuita di test drive aperta a tutti, in cui provare Model 3 e Model Y. Per partecipare è necessario prenotarsi prenotarsi qui. A Vicolungo e colonnine sono posizionate nel parcheggio sud dell’outlet, facilmente raggiungibili. L’apertura del punto di ricarica piemontese rientra nel progetto di espansione che ha portato il network Supercharger a superare le 10 mila colonnine in Europa. Con una rete di 900 stazioni disseminate in una trentina di Paesi. Le stazioni Supercharger V3 di nuova generazione, come quella installata a Vicolungo, possono raggiungere una potenza di picco di 250 kW, con tempi di ricarica molto veloci. Un Model 3 che opera a piena efficienza, per esempio, può ricaricare fino a 120 km in soli 5 minuti, il tempo di un caffè.

Le ricariche nell’impegno dell’outlet per la sostenibilità

L’installazione della stazione di ricarica si inserisce nel più ampio impegno di Neinver, società di gestione di Vicolungo. Neinver fa sapere di avere fatto “della sostenibilità un asse portante della propria strategia gestionale, per fornire il proprio contributo per contenere gli impatti ambientali“. Le iniziative della società spaziano da aspetti di gestione ordinaria, come utilizzo di energia da fonti prevalentemente rinnovabili, illuminazione a LED, minimizzazione dei consumi di acqua, valorizzazione della flora locale ecc.. Sino alle attività e ai servizi offerti per promuovere l’adozione di comportamenti sostenibili da parte dell’ampio bacino di utenti del centro. Recente, ad esempio, l’introduzione di stazioni per il refill delle borracce di acqua e delle foodie bag contro lo spreco alimentare.