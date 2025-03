Test di gruppo (con scampagnata) alle colonnine Electrip

Vuoi leggere questo articolo senza pubblicità? Entra qui e abbonati a Vaielettrico Premium

L’apertura di una nuova stazione di ricarica Electrip a Sora, in provincia di Frosinone, è stata l’occasione per un mini raduno di automobilisti elettrici laziali. Ringraziamo l’organizzatore Paolo Topa che ci ha inviato questo breve resoconto della giornata.

Come annunciato da Vaielettrico, il raduno si è svolto il 2 marzo scorso, anche su iniziativa del comparatore Tariffe EV, convenzionato con il circuito Electrip.

Ha mobilitato una dozzina di Ev Driver in una scampagnata con visita al Castello Boncompagni Viscogliosi – oggi monumento nazionale – e all’adiacente Cascata Isola di Liri. Poi coronata da un trionfo di specialità gastronomiche locali messo in scena dal il “Food Planner” del gruppo Tiziano Moglioni e dalla Chef Lorella Boni.

Il tutto, immortalato dallo Youtuber Paolo Antonelli nel video reportage caricato sul canale Youtube Cavolo A. Merenda e che qui sotto riportiamo. Il gruppo era così composto: sette MG4, una Polestar 2, una Nissan Leaf, una Kia EV6, e due Tesla Model 3.

“Il Castello Ducale ad isola del Liri – ci racconta Paolo Topa – con la sua storia ha creato una sorta di ponte storico tra presente e passato. Cento anni fa, nel 1924, l’allora proprietario l’ingegnere meccanico Angelo Viscogliosi decise di sfruttare la cascata adiacente il Castello per la produzione di energia elettrica, utile per la sua fabbrica„.

La sorpresa nei sotterranei del Castello: una mini centrale idroelettrica costruita 101 anni fa

“Per questo motivo, progettò di installare nei sotterranei dello stesso una centrale idroelettrica posizionando il locale turbine in una grotta scavata nella roccia, centrale che ancora oggi è in funzione e una delle poche installate con questa caratteristica.

Questo è un esempio concreto di come già in passato l’utilizzo dell’energia elettrica sia stata una predilezione virtuosa e un’alternativa valida ai combustibili fossili„.

La giornata si è conclusa con una ricarica collettiva presso le quattro colonnine in corrente continua da 60 kw di potenza installate da Electrip, presso il centro commerciale La Selva a Sora.

